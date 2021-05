Cernusco, la minoranza diserta la cerimonia di premiazione: “Uno spot elettorale”

Il capogruppo Toto: “La stima dei dipendenti non la si conquista con delle targhe”

Identità e Futuro Nostro Cernusco ha deciso di devolvere la quota volontaria per l’acquisto delle targhe a Fare Salute

CERNUSCO – Uno spot elettorale del tutto inappropriato e fuori luogo visto la recente querelle sul personale comunale. Il gruppo di minoranza Identità e Futuro Nostro Cernusco non ha voluto presenziare questa mattina, sabato, alla cerimonia di premiazione di quattro storici dipendenti comunali ormai prossimi alla pensione. “Questa decisione è maturata dopo un confronto interno del gruppo che ha ritenuto di mantenere una linea coerente con quanto avvenuto nel recente passato” puntualizza in una nota il capogruppo Gennaro Toto.

Un’assenza che non deve essere letta come una distanza verso quei dipendenti e più in generale verso tutto il personale impiegato in Comune: “Noi tutti consiglieri di Ifnc ed i nostri sostenitori ringraziamo sinceramente tutti i dipendenti che hanno raggiunto il traguardo della pensione e che sempre si sono dimostrati nei nostri confronti disponibili, professionali, collaborativi anche oltre il dovuto. Rimarchiamo anche il fatto che hanno affrontato con paziente equilibrio e senso del dovere la spiacevole situazione che li ha visti coinvolti di recente con dichiarazioni e comportamenti oltraggiosi e irrispettosi, dimostrandosi sempre all’altezza della situazione”.

Pur senza esplicitarlo, il riferimento è alle frasi pronunciate dalla segretaria comunale Maria Antonietta Manfreda nel consiglio comunale di alcuni mesi fa. Da qui la conclusione: “Ifnc ritiene inadeguato il tentativo soprattutto “elettorale” di far passare un messaggio ipocrita: la stima non si conquista con le targhe, ma con la difesa dei valori e delle persone che hanno contribuito al buon funzionamento del nostro Municipio”. Non solo. Il gruppo di minoranza ha voluto anche sottolineare che la quota volontaria di partecipazione richiestaci per l’acquisto delle targhe celebrative sarà devoluta all’associazione Fare Salute della dottoressa Carla Magni che il prossimo 2 giugno verrà insignita dell’onorificenza di cavaliere della Repubblica.