Cernusco, parchi chiusi: le minoranze tornano all’attacco

Controreplica dei consiglieri di opposizione alle dichiarazioni del sindaco in merito alla chiusura dei parchi

“I cernuschesi sono stati molto responsabili finora: continueranno a esserlo anche nella fase 2”

CERNUSCO – “I cernuschesi sono stati finora molto responsabili e siamo convinti continueranno a esserlo anche nella fase 2. Spiace quindi che le nostre proposte siano state travisate e disattese”. Controreplica dei consiglieri Gennaro Toto, Salvatore Krassowski, Gerardo Biella e Renata Valagussa al sindaco Giovanna De Capitani in merito alla questione dei parchi chiusi. I quattro consiglieri dei due gruppi di minoranza avevano preso posizione nei confronti della decisione dell’amministrazione comunale di non riaprire i parchi cittadini non potendone contingentare gli accessi e avevano chiesto alla sindaca di rivedere la scelta in nome soprattutto di quei bambini costretti in casa da troppo tempo. “Siamo convinti che i cernuschesi rispetterebbero le prescrizioni di sicurezza previste dal DPCM Conte e, in particolar modo, il divieto di assembramento nei parchi e di utilizzo delle aree giochi” fanno sapere i consiglieri. “Anche alla luce dei recentissimi chiarimenti del governo insistiamo nel chiedere un approfondimento e una riflessione sul tema parchi comunali e ci rendiamo disponibili per un confronto. Ci dispiace e siamo fortemente amareggiati che la disponibilità e le proposte dei gruppi consigliari di minoranza in un’ottica di collaborazione, sin dall’inizio dell’emergenza, siano state travisate e disattese”.