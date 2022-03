Cernusco: telecamere, incrocio e palazzetto nel Dup. La minoranza: “Solo proclami”

Consiglio comunale acceso mercoledì sera a Cernusco

CERNUSCO – Diretta streaming del consiglio comunale, documento unico di programmazione e bilancio di previsione 2022. Archiviato il primo punto all’ordine del giorno con l’approvazione all’unanimità della variante numero 2 al Pgt (qui l’articolo), sono stati questi gli argomenti che hanno infiammato la partecipata riunione del consiglio comunale mercoledì scorso.

La questione dello streaming

Ad accendere la miccia, introducendo il primo di una serie di battibecchi con il sindaco Gennaro Toto, il capogruppo di minoranza Gabriele Gavazzi: “Ritengo inaccettabile che, dopo sei mesi che chiediamo interventi in questa direzione, manchi anche questa sera la trasmissione in streaming della seduta” ha detto il numero uno di Upai, aggiungendo: “Mi spiace vederla scocciata, sindaco, dalla nostra richiesta, ma noi crediamo sia importante la partecipazione dei cittadini”. Pungolato sulla propria mimica facciale, Toto ha precisato: “Nessun fastidio, è solo che questo ormai è diventato il leit motive dei nostri consigli. La nostra posizione è chiara: vogliamo effettuare un investimento importante per dotare la sala di un’attrezzatura tecnologica adeguata. Al momento non abbiamo la copertura finanziaria: appena l’avremo provvederemo” ha concluso ricordando come il comune di Osnago e di Lomagna abbiano speso rispettivamente 12mila e 15mila euro per procedere in questa direzione.

Il Dup

Dopo aver aggiornato sui dati Covid e sulla questione profughi dall’Ucraina, è stato affrontato il discorso del Dup, documento unico di programmazione. Si punterà sull’incremento del sistema di videosorveglianza con l’obiettivo di posizionare una quarantina di telecamere in paese al fine di presidiare anche alcuni punti sensibili, come i parchi giochi. Il 28 marzo ci sarà un incontro con l’azienda giapponese che ha presentato un progetto di videosorveglianza integrata, che potrà essere portata avanti per moduli, man mano che verranno reperiti, anche tramite bandi, i fondi necessari.

Il doppio incrocio

E sempre all’utilizzo delle telecamere si guarda per provare a sbloccare il tappo viabilistico rappresentato dal doppio incrocio semaforico di Cernusco: “Stiamo ragionando sulla possibilità di aggiornare l’impianto semaforico con telecamere che leggono il traffico” ha chiarito il sindaco, aggiungendo di essere seduto a tre tavoli per arrivare a una rivisitazione dell’incrocio di via Spluga. “Come Comune ci stiamo muovendo nella direzione dei semafori intelligenti, mentre la Provincia è intenzionata a mettere mano al manto stradale. Infine, siamo coinvolti anche nelle discussioni in merito alla realizzazione del nuovo ponte viario sull’Adda, dal momento che quello di Cernusco è un incrocio strategico”.

Le opere pubbliche

Tra le opere pubbliche, Toto ha elencato la riqualificazione di piazza della Vittoria, la cantierizzazione del primo tratto di ciclabile e la realizzazione, calendarizzata nel 2024, del palazzetto dello Sport nell’area del centro sportivo vicino alla stazione.

Secca la replica della minoranza che, attraverso la consigliera Brusadelli, ha anticipato il voto contrario, ritenendo il documento pieno di proclami: “Sembra la mera trasposizione del vostro programma elettorale con tanto di citazione di Papa Francesco!” le parole di critica utilizzate, rafforzate dalla considerazione di non aver trovato “corrispondenza tra quanto dite di voler fare e le risorse che impegnate per realizzarle”.

Il palazzetto dello Sport nel 2024

Dopo aver stuzzicato la maggioranza per la mancata partecipazione all’iniziativa nazionale M’illumino di meno l’11 marzo, Brusadelli ha poi posto sotto la lente di ingrandimento le opere pubbliche previste. “Verrebbe da dire: niente di nuovo sotto il sole! Nel 2022 realizzazione della pista ciclabile, progetto che era già pronto da tempo. L’altra opera rilevante è la riqualificazione della parte monumentale di Piazza della Vittoria anche questo non si può dire sia un progetto del quale potete rivendicare la paternità. Arriviamo al 2024 dove, dobbiamo essere onesti c’è l’unica grande novità: la costruzione di un palazzetto al Centro Sportivo Comunale, un investimento di 2 milioni di euro del quale dite che servirà a soddisfare le residue esigenze legate alla promozione dell’attività sportiva. I casi sono due o avete sbagliato il termine o avete sbagliato l’investimento. 2 milioni di euro per qualcosa che si definisce residuale sembrano davvero un’esagerazione!”.

Il bilancio di previsione

Critiche riproposte anche in sede di discussione del bilancio di previsione con l’attacco per il taglio di circa 50mila euro delle spese destinate all’area sociale in un momento storico contrassegnato da due anni di pandemia e una guerra alla porte. Collegata da remoto, l’assessore alla partita Renata Valagussa è sbottata sostenendo l’impossibilità di prevedere i servizi da svolgere in un settore delicato come quello dei servizi alla persona. “Non si possono confrontare pere e mele” la sua conclusione, di fronte alla contestazione, fornita da Brusadelli, che pur sempre di euro si stava parlando.

La stoccata ai consulenti

Non solo. Nell’annunciare il voto contrario al bilancio di previsione e pungolando l’assessore Daniela Fiocchi per l’atteggiamento tenuto in commissione, la minoranza ha precisato, senza troppi giri di parole: “Ci aspettavamo qualcosa di meglio e di più!” andando a rivolgere una stoccata alla Giunta, con particolar riferimento alla presenza, nell’entourage del sindaco, di Salvatore Krassowski: “In molte voci del bilancio non abbiamo trovato altro che una riconferma di quanto già previsto in precedenza. Un po’ poco francamente per una maggioranza che si avvale di un assessore al bilancio e di ben due consulenti, un professionista a supporto dell’ufficio ragioneria e un consulente del sindaco dalle competenze tanto decantate dal sindaco stesso”.

Biella: “Ottimo traguardo”

A smorzare i toni, con l’ultimo giro di battute, l’intervento del capogruppo di maggioranza Gerardo Biella prima dell’approvazione, a maggioranza, del documento: “Per noi questo è invece un grande traguardo che arriva subito dopo il nostro insediamento e dopo il pensionamento di storici dipendenti comunali. Ringrazio il sindaco, la Giunta, i consulenti e il nuovo personale grazie al quale è stato possibile arrivare qui ora con un lavoro frutto della squadra”.