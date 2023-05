Cernusco, Toto replica a Upai sulla nomina di De Luca ad assessore

La replica del sindaco al disappunto della minoranza sulla mancata anticipazione in Consiglio comunale della nomina di De Luca

Toto: “Ho rispettato le disposizioni di legge. Non sono tenuto a comunicare le intenzioni di nomina degli assessori”

CERNUSCO – “Il sindaco non è tenuto a comunicare le intenzioni di nomina degli assessori, ma solo a darne comunicazione nei luogo e nelle modalità previste, come è stato fatto in albo pretorio e sarà fatto nel prossimo consiglio comunale”.

Risponde così il sindaco Gennaro Toto all’appunto sollevato dalla minoranza di Un passo avanti insieme in merito alla mancata comunicazione in consiglio comunale della promozione ad assessore del consigliere Antonio De Luca.

Una nomina pubblicata all’albo pretorio esattamente il giorno dopo il Consiglio comunale, provocando il disappunto dei consiglieri guidati da Gabriele Gavazzi. Critiche che il primo cittadino respinge al mittente: “Va premesso innanzitutto che il Consiglio comunale è stato convocato su consultazione della minoranza – il che evince rispetto e dialogo – ed è stato accettato pur sapendo che tale scelta avrebbe generato l’assenza – per motivi professionali – del nostro capogruppo, una ragione già sufficiente a non dare comunicazioni cosi importanti in maniera informale”.

Toto prosegue: “L’ordine del giorno del Consiglio comunale del 28 aprile non prevedeva le comunicazioni del Sindaco pertanto non era possibile darne comunicazione ufficiale”. Toto cita inoltre l’articolo 17 dello Statuto Comunale che recita che “il sindaco nomina i componenti della giunta e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva“.

Da qui la conclusione, con tanto di un affondo rivolto al capogruppo Gavazzi che in più consigli comunali ha richiamato il sindaco al rispetto della forma: “La comunicazione di tale nomina è aderente agli statuti e ai regolamenti anche considerando che sia in seduta pubblica di Consiglio sia in ogni altra forma lei in qualità di capogruppo ha sempre rifiutato comunicazioni informali giudicandole non adeguate al ruolo istituzionale. Le ricordo che il Sindaco non è tenuto a comunicare le intenzioni di nomina degli assessori ma solo darne comunicazione nei luoghi e nelle modalità previste, come è stato fatto in Albo Pretorio e sarà fatto nel prossimo CC. Non ritengo sia offensivo per nessuno ottemperare alle prescrizioni di legge”.