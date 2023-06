Cernusco, Toto replica alla minoranza: “Noi spendiamo ‘solo’ meglio i soldi dei cernuschesi”

La replica del sindaco Toto alle accuse della minoranza

“Solo chi non lavora, non sbaglia. Quanto all’opposizione, sarebbe bello se portasse contenuti e idee e lavorasse con e per il nostro paese non solo per il PD”

CERNUSCO – “Noi spendiamo “solo” meglio i denari dei Cernuschesi che apprezzano la nostra capacità di reperire fondi, di essere sempre aperti al dialogo, presenti, operativi e fattivi”. Risponde così, aggiungendo che solo chi non lavora non sbaglia, il sindaco Gennaro Toto alle polemiche sorte settimana scorsa in Consiglio comunale con l’approvazione, in ritardo, del consuntivo 2022.

La minoranza di Un passo avanti insieme aveva evidenziato, con l’intervento della consigliera Samantha Brusadelli, la presenza di errori nel documento di rendiconto dell’operato dello scorso anno, senza risparmiare parole severe di accusa per l’aver ricevuto una diffida dal Prefetto di Lecco Sergio Pomponio per il mancato rispetto dei tempi previsti per l’approvazione del documento.

Un attacco a cui il primo cittadino ha deciso di rispondere mettendo i puntini sulle i anche sui lavori pubblici, “ereditati” dalla precedente amministrazione, senza lesinare una critica pungente alla consigliera Brusadelli, “rea” di interpretare il ruolo di maestrina e di lavorare più per il bene del Pd che del paese.

Ecco la risposta integrale

Dopo le polemiche e le ricostruzioni fantasiose e menzognere di una Consigliera che di politica e amministrazione capisce poco – lo dimostra il fatto che si ostini a interpretare il ruolo di maestrina che tenta di correggere con scarsi risultati i compiti di matematica -sono doverosi dei chiarimenti pur non amando scrivere sui giornali.

Credo sia deprimente per chi ha riposto la sua fiducia in questa minoranza e sperava in una posizione che non fosse solo finalizzata a dire dei no – per partito preso – ma mirata a portare un contributo, finora rimasto solo nelle disattese speranze degli elettori, allo sviluppo del paese.

– Il tanto acclarato errore poco rilevante a cui si riferisce la minoranza era presente con entrambi i valori citati anche nella delibera del 29.12.2022 (e relativi allegati) come affermato dal sottoscritto in CC. Questa delibera è stata approvata all’unanimità, quindi anche dalla Consigliera Brusadelli, in quello stesso Consiglio.

– Per tornare sul tema della diffida ho chiaramente fatto notare che se, avessimo utilizzato il regolamento di contabilità illegittimo – su cui ho votato contro l’adozione a suo tempo nel 2017- avremmo approvato il consuntivo in tempi congrui. Questa maggioranza è responsabile, conosce e rispetta la Legge e non ha paura di prendere decisioni difficili ma coerenti con l’onesta intellettuale, la legalità e il programma elettorale: non come chi ci ha preceduti che per paura del ricorso ha messo a rischio la salute dei cittadini con la questione dei BITUMI. Dobbiamo ringraziare anche per questo?

– Inoltre, in termini di opere pubbliche: smettiamola di dire eresie come sulla questione del progetto della pista ciclabile. Tale progetto era pronto da anni ed è omaggio di Tecnoprobe, che ancora ringraziamo, ma non si è mai pensato di finanziarlo. I denari non mancavano. Forse è mancata proprio la volontà politica. Noi con la nostra capacità politica e la volontà siamo stati in grado di reperire fondi e realizzare l’opera senza indebitare i cernuschesi poiché è finanziata in toto da Regione Lombardia.

– Il precedente progetto del parco inclusivo non era stato ammesso a finanziamento concludendo il suo l’iter. La nostra versione invece, ben fatta, corredata dei necessari e regolari documenti è stata finanziata da Regione Lombardia e realizzata in tempi record!

Il saldo delle opere quindi è ben superiore ai 181K€ di utilizzo di avanzo descritti (circa 450K€ nel 2022): siamo stati bravi a non toccare quei fondi ma a reperirne altri. Tutto questo con il responsabile dell’Ufficio Tecnico e il responsabile della Ragioniere assunti a tempo pieno solo del 1/Settembre 2022.

Concludo sul punto dicendo che noi spediamo “SOLO” meglio i denari dei Cernuschesi che apprezzano la nostra capacità di reperire fondi, di essere sempre aperti al dialogo, presenti, operativi e fattivi. Si può sbagliare ma solo chi non lavora non sbaglia.

Cara Consigliera Brusadelli e compagnia suonante: sarebbe bello se portaste contenuti e idee e imparaste a lavorare con e per il nostro paese non solo per il PD!

Gennaro Toto, il Sindaco di Cernusco Lombardone