Il gruppo “Un passo avanti insieme!” sta distribuendo un questionario alla cittadinanza per sondarne gli umori

“Ci poniamo in continuità con la maggioranza uscente di Insieme per Cernusco, proiettandoci però in avanti, consapevoli delle sfide dell’attuale momento storico”

CERNUSCO – Farsi conoscere, incontrare i cernuschesi e coinvolgerli, anche solo attraverso un semplice questionario da compilare, nella progettazione della Cernusco del domani. Sono questi gli obiettivi dei gazebi allestiti in paese dal gruppo “Un passo avanti, insieme!” che intende presentarsi come lista alla prossima competizione elettorale raccogliendo l’eredità dell’amministrazione uscente di Insieme per Cernusco.

“E’ da tempo che ci stiamo incontrando, prima solo virtualmente e ora anche di persona per costruire una squadra da candidare alle prossime elezioni – fa sapere l’attuale consigliera comunale Valeria Pirovano, presente questa mattina, domenica, insieme ad altri possibili candidati, simpatizzanti o semplici curiosi, tra cui l’ex sindaco Sergio Bagnato e l’attuale Giovanna De Capitani, passata per un saluto dopo la messa, al banchetto allestito in piazza della Chiesa -. Fortunatamente da qualche tempo è stato possibile tornare a incontrarsi in presenza e questo sta aiutando molto non solo la formazione, ma anche la stessa amalgama del gruppo”.

L’idea alla base di Un passo avanti, insieme! è infatti quella di dar continuità alla tradizione di Insieme per Cernusco, che governa il paese da 20 anni (prima con il doppio mandato di Sergio Bagnato e poi con i dieci anni di Giovanna De Capitani), sapendo però innovare e rinnovare la formazione: “Vogliamo proseguire il lavoro pregresso consapevoli del fatto che chi ci ha preceduto ha fatto tanto e bene – rimarca Gabriele Gavazzi -. Il nostro sguardo è rivolto al futuro, consapevoli che nei prossimi anni, oltre a una buona amministrazione, sarà richiesta la capacità di misurarsi con tematiche assolutamente nuove che ci imporranno di essere attori di una realtà diversa”.

Il questionario, distribuito al gazebo, spazia in diversi settori: dai servizi amministrativi alle politiche giovanili, dalla sicurezza urbana alla gestione dei rifiuti passando per la gestione dell’emergenza sanitaria a urbanistica, opere pubbliche e ambiente, senza dimenticare i servizi sociali, la mobilità e i trasporti, l’istruzione, la cultura, lo sport, il turismo e il tempo libero.

“Promuoveremo i gazebo per tutto giugno il sabato mattina davanti al panificio Tamandi e la domenica davanti alla chiesa. Siamo qui pronti ad ascoltare, raccogliere suggerimenti e confrontarci”.

Quanto ai candidati in lista con particolar riferimento al candidato sindaco, i rumors continuano a dare in pole position (quanto meno tra i candidati desiderati) l’attuale assessore al Bilancio Rachele Villa. Lei stessa, interpellata in merito poco tempo fa, aveva risposto con un “Penso di no” aprendo un piccolissimo spiraglio rispetto al no secco pronunciato in precedenza. Va da sè che l’auspicio del gruppo “Un passo avanti, insieme!” sia quello di trovare leve giovani, competenti e desiderose di mettersi a disposizione della res publica portando freschezza e intraprendenza.