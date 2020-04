Cimiteri, Merate prenda esempio da Barzanò: la proposta dei Cinque Stelle

Il suggerimento del Movimento 5 Stelle Merate

Pulire i vasi delle tombe e mettere un ramo di ulivo come proposto dall’amministrazione di Barzanò

MERATE – Prendere spunto dall’iniziativa messa in atto dall’amministrazione comunale di Barzanò per mostrarsi anche a Merate vicini e solidali a una comunità colpita in questi giorni da tanti, troppi lutti. E’ quanto propone il gruppo Merate 5 Stelle che suggerisce all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Panzeri di effettuare un semplice… “copia e incolla” di quanto ideato a Barzanò.

“In questo Comune l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire, in questi giorni in cui i cimiteri sono chiusi, organizzando la pulizia di tutti i vasi delle tombe rimuovendo esclusivamente le sfioriture e di porre un ramoscello di ulivo a ricordo della Pasqua. Un gesto di pietà che speriamo adotti anche il nostro Comune in questi giorni così difficili dove i parenti non possono andare nemmeno a trovare i propri defunti portando loro un fiore”.