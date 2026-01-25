Cippo di San Rocco rimosso: question time di Prospettive per Merate

La minoranza chiede lumi sul cippo di San Rocco

Il manufatto, caduto a terra alcuni mesi fa, è stato spostato: “Vogliamo sapere chi ha deciso questo intervento e cosa si intende fare sulla stele che ha un grande valore storico per la comunità”

MERATE – Sapere dove sia attualmente collocata la stele, chi ne abbia disposto l’intervento di rimozione e conoscere le intenzioni dell’Amministrazione sul suo futuro, con riferimento in particolare al ripristino, alla ricollocazione e alla eventuale valorizzazione in un contesto adeguato. Sono le domande contenute nel question time che verrà discusso martedì 27 gennaio in apertura del Consiglio comunale.

A chiedere lumi sulla stele storica, conosciuta come Cippo di San Rocco, è il gruppo consiliare Prospettive per Merate, ricordando che alcuni mesi fa la stele risultava caduta a terra con l’area delimitata con un nastro bianco – rosso.

“Recentemente abbiamo preso atto che la stele non risulta più presente nel luogo originario e sono venute mento anche le delimitazioni provvisorie dell’area – spiegano i consiglieri Paola Panzeri, Massimo Panzeri e Alfredo Casaletto –. Vogliamo capire chi abbia, e per quali motivi, rimosso la stele dal sito orignario e dove sia ora, oltre a conoscere le intenzioni dell’amministrazione sul futuro di un manufatto che rappresenta una testimonianza storica di particolar rilievo per la comunità meratese essendo stato eretto a memoria delle pestilenze che colpirono Merate negli anni 1524 e 1577”.