La candidata sindaco di Impegno Civico interviene nel dibattito politico e precisa: “Noi andiamo oltre”

Nessun riferimento a fatti o persone, ma una considerazione: “Ci auguriamo di scontrarci in una sana e leale competizione”

LOMAGNA – “Non ci interessa focalizzarci su qualità personali dei componenti del gruppo. A noi interessa orientarci alla restituzione di quanto realizzato e alla costruzione di proposte concrete e sostenibili per il futuro”. Cristina Citterio, capogruppo di maggioranza, nonché candidata sindaco di Impegno Civico, interviene nel dibattito politico lomagnese, surriscaldato dalle imminenti elezioni amministrative del prossimo 26 maggio.

E lo fa con una nota in cui precisa “la posizione del suo gruppo in merito alle questioni emerse a più riprese sui giornali locali e sui social, in termini di valutazioni personali sui componenti della lista Impegno Civico per Lomagna”. Impossibile sapere con esattezza a quali episodi si riferiscano i consiglieri di Impegno Civico che, con il loro comunicato, hanno scelto appositamente di non citare i singoli casi per evitare di dare adito a nuove politiche.

Le micce in questo inizio di campagna elettorale

Non è mistero però che l’ormai ex consigliere di maggioranza Lorenzo Adorni abbia dato le dimissioni nei giorni scorsi parlando proprio di un contrasto con il capogruppo Citterio. Come ha fatto scalpore la lettera inviata, ormai diversi giorni fa, ai media da parte dell’ex sindaco Gianfranco Castelli in cui venivano esposti dei dubbi e delle critiche in merito alle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione di cinque unità abitative in via Marconi. Primo cittadino quando l’attuale sindaco Stefano Fumagalli muoveva i primi passi come assessore, Castelli è passato ora a sostenere il gruppo di minoranza capeggiato da Mauro Sala e non ha lesinato critiche al suo ex assessore Fumagalli. E ancora, non sono passati inosservati i post pubblicati su Facebook nella pagina Idea Lomagna, riconducibile a Giuseppe Valentino, primo dei non eletti di Impegno Civico, chiamato nel corso del consiglio di lunedì prossimo (almeno in teoria) a subentrare al posto di Lorenzo Adorni.

“Concentriamo le nostre forze per costruire”

Episodi che hanno sicuramente animato il dibattito politico lomagnese e su cui comunque Impegno Civico preferisce non rispondere, ribadendo “la volontà di investire le nostre forze in un lavoro costruttivo e sostenibile per Lomagna. Per quanto amareggiati, non intendiamo inserirci in un botta e risposta a distanza relativamente a posizioni che, seppur legittime in una libertà di espressione, riportano una visione comunque parziale e non assoluta delle questioni. Crediamo che Lomagna non abbia bisogno di perdersi e dividersi in dissidi e contrasti, ma meriti di valutare le opportunità, riconoscendo che l’obiettivo fondamentale debba essere quello di concorrere ad una maggiore sinergia e ad ampliare il senso di comunità e l’espressione collaborativa delle varie e ricche realtà che la vivono”.

Le indicazioni per la campagna elettorale

Da qui un’indicazione operativa per l’imminente campagna elettorale: “Preferiremmo che la campagna elettorale fosse basata sulle proposte per il futuro di Lomagna. Crediamo che tutti gli attori in campo stiano lavorando per costruire una proposta valida per l’implementazione della qualità di vita e del benessere dei cittadini. E perciò ci auguriamo di scontrarci in una sana e leale competizione, in cui siano le proposte ad essere valutate nel merito. Dobbiamo e vogliamo confrontarci con tutti, possibilmente in un rapporto diretto (per strada, nei luoghi istituzionali e non), anche su quanto fatto negli anni di Amministrazione, ma anche proiettarci al futuro”. Impegno Civico quindi intende proseguire nel percorso di confronto intrapreso con l’invito di alcune persone, che partecipano in modo libero e senza vincoli, portando le proprie idee e le proprie competenze, al fine di aiutarci a metterci in ascolto e sviluppare proposte e progetti per il futuro di Lomagna. Riteniamo che questo percorso partecipativo possa allargarsi e siamo disponibili e ben lieti di eventuali ulteriori e prossime adesioni”.