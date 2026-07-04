Comunità Energetiche Rinnovabili, Zamperini: “A Lecco oltre 77 mila euro”

Tre progetti in provincia di Lecco si sono aggiudicati i fondi regionali

Finanziamenti ai comuni di Verderio, Merate e Lomagna

LECCO – Regione Lombardia ha approvato la graduatoria del bando RELOad-CER, finanziando 26 progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili a servizio delle Comunità Energetiche Rinnovabili, con contributi complessivi pari a 949.704 euro.

In provincia di Lecco sono stati finanziati tre interventi, nei Comuni di Verderio (23.904 euro), Merate (34.560 euro) e Lomagna (18.552 euro), per un totale di 77.016 euro di risorse regionali.

“Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono una leva concreta per rendere i territori più autonomi, sostenibili e competitivi. Questi finanziamenti confermano l’attenzione di Regione Lombardia verso i Comuni che investono nell’energia pulita. Sono soddisfatto che anche tre realtà del Lecchese abbiano saputo cogliere questa opportunità. Hanno portato sul territorio risorse utili a realizzare progetti di valore”, dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini.