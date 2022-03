Con Cambia Merate focus, il 24, su Agenda 2030 e le città sostenibili

L’incontro si terrà giovedì 24 al centro anziani di piazza don Minzoni

Claudia Sala affronterà il tema “Un percorso verso le città sostenibili”

MERATE – “Un percorso verso città sostenibili”: è il titolo dell’incontro promosso dal gruppo di minoranza Cambia Merate in programma giovedì 24 marzo alle 20.45 al centro anziani di piazza don Minzoni.

L’incontro vedrà come relatrice Claudia Sala, professionista con ampia esperienza nel mondo dei sevizi alla persona. Animata da un forte interesse per le politiche legate alla sostenibilità, si è avvicinata allo studio relativo al benessere e sostenibilità delle città con particolare riguardo ai temi della mobilità ciclistica: argomenti che tratterà in quello che vuole essere il primo di una serie di incontri che avranno come tema gli obiettivi prefissati nel 2015 dall’assemblea generale dell’Onu con Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

“L’Italia ha declinato questi obiettivi in cinque macro aree: rigenerazione ecosostenibile dei territori, mobilità e coesione territoriale, transizione energetica, qualità della vita,economia circolare – puntualizza il capogruppo di Cambia Merate Aldo Castelli – . Vogliamo avviare una riflessione su questi temi, anche in tempi di forte e veloce cambiamento, soprattutto con la prospettiva di rivedere ampiamente i progetti di sviluppo economico e transizione energetica“.