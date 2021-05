Con Progetto Osnago serata sul servizio idrico integrato

L’iniziativa si terrà in diretta Facebook martedì 26 maggio

L’incontro sarà condotto da Paolo Strina

OSNAGO – Dopo la serata del 13 aprile sul Parco del Curone, Progetto Osnago propone per martedì 26 maggio alle 21 una serata dedicata al ciclo idrico integrato in Provincia di Lecco ed al suo gestore, Lario Reti Holding. Un incontro online per parlare di servizi, tariffe, investimenti, piani di sviluppo e impatto ambientale.

Protagonista della serata, che verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Progetto Osnago, sarà Paolo Strina, Consigliere di Amministrazione di Lario Reti Holding nonchè ex sindaco di Osnago.

Durante la serata si potranno porre domande postandole nella discussione della diretta: i quesiti possono essere anticipati anche via mail alla casella progetto . osnago @gmail.com