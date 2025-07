Consulte e spazio giovani, Noi Merate presenta due interrogazioni

Le due interrogazioni sono state protocollate nei giorni scorsi in Municipio

Mancata attivazione delle consulte e spazio giovani nell’area Cazzaniga: Noi Merate chiede lumi

MERATE – Spazio giovani all’area Cazzaniga e mancata attivazione di tutte le consulte. Sono i due argomenti messi a fuoco dalle interrogazioni presentate nei giorni scorsi dal gruppo di minoranza Noi Merate, guidato dai consiglieri Dario Perego e Franca Maggioni.

Nel documento relativo alla creazione di uno spazio giovani nell’area Cazzaniga nell’ambito del progetto presentato dall’Ambito di Merate per partecipare al bando regionale “La

Lombardia è dei giovani 2025″, i consiglieri di minoranza chiedono lumi sul fatto della ipotizzata individuazione dell’Area Cazzaniga come nuova sede delle Politiche Giovanili dell’Ambito di Merate e quali servizi (tutti o solo una parte) verranno spostati lì. Non solo. Maggioni e Perego vogliono sapere con quale tipo di contratto verrà concesso lo spazio, come verranno gestiti gli spazi e chi se ne occuperà.

L’interrogazione sulle consunte è invece volta a chiedere le ragioni della mancata attivazioni di tutti questi organi dopo l’insediamento della nuova amministrazione più di un anno fa.

Si chiede il perché non sia stata convocata, almeno una volta, la consulta per i

settore socio-assistenziale e sanitario già operativa negli scorsi anni e i motivi per cui quella del settore scolastico e culturale non sia stata convocata tempestivamente per organizzare

congiuntamente gli eventi estivi favorendo così non solo la partecipazione delle

associazioni ma anche il coordinamento delle attività delle associazioni stesse. Scontata la richiesta di avere lumi sull’intenzione dell’amministrazione comunale di procedere con la convocazione di tutte le Consulte previste nello statuto comunale e con quali tempistiche.