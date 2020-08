Deragliamento a Carnate. M5S: “Mancano investimenti su una linea tra le più vecchie”

Sull’incidente ferroviario di Carnate le osservazioni del Movimento Cinque Stelle

“Linea ferroviaria Monza-Lecco tra le più vecchie. Scarsi gli investimenti”

CARNATE – “La linea ferroviaria Monza Lecco che passa da Carnate è una delle più vecchie e risale alla metà dell’ottocento. In attesa di conoscere quali siano le cause del deragliamento, se dovute ad un errore umano o ad una cattiva manutenzione, sembra chiaro che il trasporto su rotaia non è tra le priorità della Lombardia. La zona brianzola risente di scarsi investimenti e rinnovi del parco mezzi, senza contare il mancato finanziamento della metropolitana verso Vimercate”.

E’ quanto affermato da Marco Fumagalli, M5S Lombardia, dopo l’incidente a Carnate dove un treno è deragliato (vedi articolo).

“Continue sono le lamentele dei sindaci brianzoli nei confronti di Trenord – prosegue – ma Regione Lombardia anziché dare una soluzione al trasporto ferroviario locale pensa a far gestire a Ferrovie Nord Milano le tangenziali e la Pedemontana. Oggi la tragedia è stata evitata e non ci sono vittime ma gli errori strategici di Regione Lombardia rischiano di costare parecchio ai lombardi”.

“Fatto grave, Trenord e RFI riferiscano in Regione”

“Oggi ancora un fatto grave nell’ambito del trasporto ferroviario lombardo. I cittadini e i pendolari hanno il diritto di sapere che si può viaggiare sicuri nella nostra Regione, non sono più accettabili questi avvenimenti infausti” dice Nicola Di Marco (M5S), capogruppo in commissione V infrastrutture e trasporti di Regione Lombardia.

“Ritengo doveroso che i vertici di Trenord ed anche di RFI riferiscano al più presto nella Commissione consiliare competente per illustrare tutte le azioni correttive che intendono adottare a tutela della sicurezza e della tranquillità del viaggio. Regione, invece, di fare operazioni con Ferrovie Nord Milano, Milano Serravalle e Autostrade Pedemontana Lombarda, potrebbe dedicare più tempo e più fondi al trasporto ferroviario. I Lombardi già mal sopportano i cronici ritardi dei treni di Trenord a causa della incapacità della Lega e del centrodestra di gestire il settore nell’ultimo decennio, ed ora non gli si può chiedere anche di sopportare questi fatti “, conclude Di Marco