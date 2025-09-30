Elena Lo Monte eletta segretaria dei Giovani Democratici di Lecco

Presentata la mozione “Radicate – una comunità che guarda oltre” durante il Congresso Provinciale a Imbersago

L’obiettivo è rafforzare il protagonismo giovanile su temi come istruzione, lavoro, ambiente e inclusione sociale, promuovendo una politica partecipativa e vicina alle persone

IMBERSAGO – Grande partecipazione domenica scorsa a Imbersago, in occasione della Festa de L’Unità, per il Congresso Provinciale dei Giovani Democratici di Lecco, che ha visto la proclamazione della lecchese Elena Lo Monte come nuova segretaria provinciale.

La neo eletta ha presentato la mozione “Radicate – una comunità che guarda oltre”, ricevendo l’approvazione e gli applausi di numerosi giovani lecchesi e non solo. Nel suo intervento, Lo Monte ha sottolineato il ruolo dei Giovani Democratici come spazio politico radicato nel territorio, capace di attrarre e rappresentare la voce della generazione under 30.

“I Giovani Democratici della nostra Provincia sono uno dei pochi spazi di discussione politica radicati in zona; tuttavia siamo una comunità politica viva e attiva, credibile e capace di attrarre gli under 30 del nostro territorio […] siamo quella generazione che non è più disposta a tollerare le scelte di chi governa, ma è pronta ad alzare la voce per vedere i propri diritti riconosciuti […] consapevoli che la politica deve riguardare tutte e tutti e tendere la mano verso tutte e tutti” sottolinea Elena Lo Monte nella propria mozione.

“Radicate – una comunità che guarda oltre” verte su numerosi temi tra i quali il contrasto alla sfiducia nei confronti delle istituzioni, la precarietà lavorativa, il tema delle disuguaglianze sociali ed in generale di situazione di marginalità (siano d’istruzione e d’ogni altro diritto), il tema della legalità, il tema del contrasto al patriarcato, nonché il tema della casa e quello ambientale. Insomma, un invito – quello della neo eletta segretaria Elena Lo Monte – a non rassegnarsi, facendosi portavoce di una generazione che lotta per affermare la propria voce, i propri sogni ed i propri diritti, una generazione stanca anzitutto di essere esclusa dai processi decisionali che ne determinano il futuro.

“Se c’è una cosa che ho imparato è che per fare politica bisogna partire dalle idee ma bisogna passare dalle persone per arrivare ai risultati. Perché noi facciamo politica per le persone, per i compagni, per chi rappresentiamo, per i più svantaggiati. La politica è una delle forme di altruismo più nobili, è un servizio di cui scegliamo ogni giorno di farci carico. La politica è e deve essere un fatto collettivo.” – conclude Lo Monte.

Elena Lo Monte ha 21 anni, è studentessa di Giurisprudenza e milita nei Giovani Democratici dal 2019. Nella precedente segreteria aveva ricoperto i ruoli di vice segretaria e responsabile dell’organizzazione, occupandosi anche di rappresentanza studentesca sia al Liceo Manzoni di Lecco sia all’Università Statale di Milano.

Con la sua elezione, la giovane dirigente punta a rafforzare il legame tra i Giovani Democratici lecchesi e la comunità giovanile del territorio, promuovendo partecipazione, inclusione e protagonismo delle nuove generazioni.