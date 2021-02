Elezioni 2021. Cernusco verso il voto: sarà una corsa a tre?

Maggioranza e minoranze giocano ancora a carte coperte, ognuno in attesa della mossa dell’altro

Nel toto candidati sindaco, in pole position Gennaro Toto per Identità e Futuro Nostro Cernusco

CERNUSCO – L’impressione è che giochino ancora tutti a carte coperte. Vuoi per tattica o anche perché, complice la mancanza di una data per il voto (si oscilla tra maggio e giugno e il rinvio al prossimo autunno), la situazione è ancora molto embrionale.

Ma seppur ‘celato’ dietro le connessioni da remoto, percorso obbligato ai tempi del Covid, ogni gruppo si sta muovendo per sondare gli umori dei cernuschesi, lasciando aperta più di una porta a nuovi ingressi e nuove competenze.

Perché di certo, a oggi, c’è solo che il gruppo di maggioranza di Insieme per Cernusco non ha ancora il candidato sindaco, visto che il primo cittadino uscente, Giovanna De Capitani, non solo non può più ricandidarsi perché giunta al termine del secondo mandato, ma ha anche già fatto sapere di voler fare un passo indietro uscendo completamente dal consiglio.

E, così, ci perdonerete il gioco di parole, c’è chi ha deciso di fare un passo avanti, sondando il campo, con incontri online, a nuove disponibilità. E’ il caso di Giovanni Pelle, già consigliere comunale a Cernusco ed esponente del Pd meratese che, a nome di un nuovo gruppo chiamato un passo avanti, ha coordinato una serie di serate su Zoom per ascoltare le voci e reperire le idee dei cittadini di Cernusco. L’ipotesi che possa essere lui il candidato sindaco dell’attuale maggioranza cernuschese sembra essere però piuttosto remota.

O meglio, il nuovo gruppo, che potrebbe mandare in soffitta anche il nome e il logo dell’attuale maggioranza di Insieme per Cernusco, starebbe proprio muovendo i primi… passi ora, con l’ingresso di diversi giovani, desiderosi di contribuire con idee e proposte. Non è azzardato quindi pensare che prima di parlare di candidature, la squadra stia ragionando su come costruirsi e compattarsi, ragionando poi su volti e ruoli.

Chi invece sembra non avere problemi di candidature è il gruppo di minoranza Identità e Futuro Nostro Cernusco. L’attuale capogruppo Gennaro Toto sarebbe pronto a scendere in campo come candidato sindaco. Anzi, la sua strategia potrebbe essere anche quella di massimizzare i voti, allargando il bacino elettorale per riuscire a espugnare il Comune di Cernusco, a trazione del centro sinistra dal 2004. Le interlocuzioni con Salvatore Krassowski, leader di Cernusco Bene Comune, sono ancora in corso anche se i due gruppi consiliari, accomunati durante l’ultimo mandato di De Capitani da diverse battaglie comuni, come il no di bitumi e il no al project financing sull’illuminazione pubblica, appaiono ancora oggi inevitabilmente separati dallo steccato ideologico.

“La mia porta è sempre aperta” ripete Toto, precisando di non aver sciolto le riserve per la candidatura a sindaco, a cui potrebbe anche concorrere Gerardo Biella, professore universitario e ricercatore all’università di Pavia. “Nulla è stato deciso” ribadisce il capogruppo, sottolineando, con piglio concreto, di poter caratterizzare la sua squadra come una civica di centro destra più per opposizione alla maggioranza attuale, afferente al centrosinistra che per un vero e proprio marchio politico. I partiti, insomma, almeno per ora non sembrano aver fatto sentire la propria voce sulla partita elettorale che appare, più che mai, come una questione esclusivamente cernuschese.

Ma che lo sia al punto da far convolare Toto e Krassowski in un’unica lista appare francamente troppo, non tanto per le persone in campo che già hanno dato prova di sapere collaborare, quanto per l’elettorato e i supporter che potrebbero non condividere questo passo. “Siamo in un momento di riflessione” si limita a dire il capogruppo di Cernusco Bene Comune, precisando che qualsiasi decisione in merito alle elezioni verrà presa in maniera corale.

E così, almeno per ora, ognuno continua sulla propria strada affidandosi agli incontri virtuali. Identità futuro nostro Cernusco ha in calendario un nuovo incontro, questa volta aperto a tutti e non più su invito, con tema lavori pubblici e urbanistica. E, dopo aver dato spazio a Gerardo Biella e Renata Valagussa rispettivamente sui temi dell’ambiente e del sociale, a condurre la serata sarà proprio Toto. Che sia già pronta l’ipotetica giunta qualora Ifnc dovesse vincere le elezioni? Chissà…