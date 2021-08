Elezioni 2021. Tutti insieme per Nibionno presenta la squadra

Il candidato sindaco sarà svelato dopo la pausa estiva

Il gruppo è ancora aperto: “Chi volesse impegnarsi per il nostro paese è assolutamente bene accetto”

NIBIONNO – In vista della prossime elezioni amministrative in programma il 3 e 4 ottobre 2021, la lista Tutti insieme per Nibionno si presenta. “Siamo un gruppo formato da persone che hanno voglia di mettersi in gioco e pronte a dare il loro contributo con entusiasmo. La squadra è composta da un numero che va ben oltre il numero minimo necessario per presentare una lista, ma saremo comunque felici di raccogliere ulteriori adesioni nel caso in cui altri concittadini si volessero aggregare”.

Un gruppo è assolutamente eterogeneo: “Abbiamo giovani nel pieno della maturità personale e professionale e meno giovani con il loro bagaglio di vita e di esperienza maturata sul campo, persone con più o meno esperienza politica, professionisti, lavoratori autonomi, pensionati, lavoratori dipendenti, ma tutti con un minimo comune denominatore: tanta voglia di fare per il bene del nostro paese“.

Dopo la pausa estiva verranno ufficializzati il candidato sindaco e la lista di coloro che parteciperanno alla competizione elettorale: “Il resto del gruppo sarà fondamentale nel prosieguo del mandato amministrativo, al netto dell’esito delle urne, supportando in modo attivo e concreto l’attività amministrativa e consiliare”.

Il gruppo è aperto

“Chi volesse impegnarsi per il nostro paese è assolutamente bene accetto e le porte sono aperte per chiunque volesse mettere a disposizione le proprie idee e competenze anche un solo minuto all’anno per Nibionno. ‘Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te. Chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese’ disse J.F. Kennedy”.

In nomi dei componenti