Elezioni 2024. Nasce la nuova lista civica “Nuova vita per Bulciago”

Il candidato sindaco sarà Andrea Conti, classe 1977

“Ci impegneremo per garantire un futuro migliore a tutti i cittadini di Bulciago”

BULCIAGO – Nasce la lista civica “Nuova vita per Bulciago” con il sostegno dei partiti politici di centro-destra. Il simbolo scelto dalla lista pone in primo piano la mappa del comune di Bulciago, per sottolineare la centralità dell’intera comunità bulciaghese.

Il candidato sindaco sarà Andrea Conti, residente a Bulciago da diversi anni, motivato e determinato a offrire una “Nuova vita per Bulciago”. Conti Andrea, perito chimico, classe 1977, ha costruito intorno a sé una squadra di persone competenti e con tanta voglia di dare risposte ai cittadini. La lista sta lavorando al programma elettorale cercando di proporre ai cittadini Bulciaghesi una nuova idea di comunità.

“Vogliamo avere una Bulciago che si fonda sul dialogo tra cittadino e amministrazione, che sia d’ascolto a tutte le categorie dai più piccoli agli anziani – continuano i membri della lista civica – Ci impegneremo nella nuova lista civica per garantire un futuro migliore a tutti i cittadini di Bulciago. Il termine ‘trasparenza‘ è la parola che più identifica il nostro ideale di amministrazione, ed è al centro del pensiero di questa nuova lista civica”.