Edoardo Colzani candidato sindaco a Barzanò

Già consigliere comunale, in rotta con la lista dell’attuale sindaco, ha il sostegno dei principali partiti di centrodestra

BARZANO’ – La coalizione di centro destra presenta come proprio candidato sindaco l’avvocato Edoardo Colzani, 35 anni, che guiderà la lista “Ieri, oggi domani Barzanò” verso la sfida elettorale.

Colzano è un avvocato con attività professionale avviata proprio a Barzanò, specializzato in diritto bancario e finanziario, dottore di ricerca in filosofia analitica e teoria generale del diritto e ha avuto esperienze come Custode Giudiziario, Delegato alle Vendite, Amministratore di sostegno, Commissario Liquidatore di lca oltre a essere membro della Commissione di diritto fallimentare degli avvocati di Lecco.

Colzani è già stato consigliere comunale indipendente dopo la rottura nel 2011 con “Impegno Civico” il gruppo dell’attuale sindaco Giancarlo Aldeghi e del suo sfidante alle prossime elezioni, Gualtiero Walter Chiricò.

Sempre a Barzanò, Colzani ha partecipato alla costituzione della Commissione Cultura e Identità, nonché è stato scrutatore e presidente di Seggio in diverse tornate elettorali.

Colzani, da sempre impegnato in politica nell’area del centro destra ed oggi in quota Fratelli d’Italia, ha dato la sua disponibilità a dar vita a una formazione alternativa a quella di Impegno Civico, “nell’ottica – spiegano dal gruppo – di segnare una discontinuità con la gestione amministrativa che sin qui ha caratterizzato la giunta uscente: la lista si propone di amministrare il paese nel rispetto della sua storia e delle sue tradizioni, valorizzandone l’identità, incidendo sul presente con una serie di servizi e innovazioni che lo rendano maggiormente vivibile, e con uno sguardo sempre rivolto al futuro”.

La lista ha avuto l’appoggio dei principali partiti del centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e UDC)

“Il rispetto per la tradizione, l’attenzione per il presente e lo sguardo rivolto al futuro: questa in sintesi la filosofia della lista – spiegano – Il simbolo contiene i simboli dei partiti di centrodestra che hanno dato impulso alla nascita della lista del territorio all’interno di un esagono, i cui sei lati idealmente richiamano le principalità frazioni/località del paese Cascina Gallo, Cassinetta, Dagò, San Feriolo, Torricella, Villanova”.

“La lista, che verrà ufficializzata entro i termini di legge – spiegano ancora – si compone di volti nuovi, persone competenti e motivate, ed è stata formata cercando di dare la massima rappresentatività a tutte le istanze del paese con un solo concreto obiettivo: migliorare Barzanò. Per noi amministrare non significa solo gestire l’ordinario, ma significa avere progettualità, il coraggio di guardare oltre con proposte innovative, accettando la sfida del cambiamento. In quest’ottica sono fondamentali il confronto intergenerazionale e l’apertura a esperienze anche esterne la nostra realtà”.