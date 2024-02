Elezioni. Airuno, Milani tenta il bis: “Mi ricandido come sindaco della gente”

Milani si ricandida: con lui la vice sindaco Adriana Rossi e l’assessore Claudio Rossi

La squadra sarà notevolmente rinnovata dopo l’uscita di quattro attuali consiglieri: “Andiamo avanti con coerenza e senso di responsabilità”

AIRUNO – “Sono contento ed emozionato di poter annunciare qui, come era stato nel 2019, la mia candidatura a sindaco del paese”. Il primo cittadino uscente Alessandro Milani ha ufficializzato questa mattina, mercoledì, nel corso di una conferenza stampa la sua ricandidatura in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024.

“Lo faccio con senso del dovere, serietà e convinzione” ha ribadito, evidenziando la volontà di continuare a essere un sindaco in mezzo alla gente, capace di mettere al centro della visione politica le esigenze dei cittadini. “Anzi, dopo questi cinque anni di amministrazione, crediamo di aver messo ancora più a fuoco le istanze degli airunesi”. Milani ha fatto poi accenno alla rottura con quattro consiglieri che, circa un anno fa, hanno lasciato il gruppo di maggioranza fondando Airuno Aizurro al Centro.

“E’ stato un evento per noi doloroso, a cui abbiamo sempre contrapposto il senso di responsabilità e la coerenza nei confronti di chi ci ha eletto nel 2019 con un programma elettorale ben preciso che porteremo avanti fino alla fine e che adatteremo per il prossimi 5 anni mutando al contesto che è molto cambiato”.

Dagli scenari internazionali, mutati prima a causa della pandemia da Covid 19 e poi dalla guerra in Ucraina, alla stessa Airuno, balzata agli onori delle cronache nazionali per il caso del professor Carlo Gilardi, senza dimenticare gli inquietanti episodi di incendi alle auto e le emergenze climatiche. “In questo lustro ne sono successe tante, ma l’aspetto più importante, che dà valore a questa bellissima esperienza, è che abbiamo potuto conoscere meglio i nostri cittadini”.

Quanto alla lista, che manterrà il nome e il simbolo dell’attuale maggioranza, ci saranno molti nuovi innesti. Della squadra faranno sicuramente parte l’attuale vice sindaco Adriana Rossi e l’assessore Claudio Rossi mentre il capogruppo Enrico Riva non ha sciolto ancora le riserve. Sette esponenti (che diventerebbero 8 nel caso di un eventuale rinuncia di Riva) saranno quindi nuovi volti: “Sono proprio queste persone che siamo riusciti a coinvolgere intorno al nostro gruppo, attingendo a diverse realtà del paese, dall’oratorio alle associazioni passando all’imprenditoria, che mi hanno trasmesso l’energia per continuare a lavorare per un territorio che amiamo con immutata passione”.

CambiAmo Airuno sarà una lista civica, aperta a tutti: “Sono tesserato a Forza Italia, ma dialogo con tutti perché puntiamo al bene del paese”.

Per ciò che concerne i temi del programma elettorale, Milani non si è sbilanciato molto anche se ha annunciato la volontà di dare vita a un sondaggio tra la popolazione per sondare quanto sia sentita l’esigenza di realizzare una palestra in paese. Un progetto, che insieme al centro di raccolta rifiuti, aveva spaccato il gruppo di maggioranza provocando l’uscita dei quattro consiglieri dissidenti. “Restiamo dell’idea che Airuno abbia bisogno di un centro di raccolta rifiuti in paese e per questo abbiamo voluto ridurre la durata della rinnovata convenzione con Brivio. Per noi l’area prescelta resta quella della Petroldragon, così come la zona vicina al Ctl, centro tempo libero, è quella ideale per creare una palestra così da costruire un polo sportivo che sia da volano anche per la vivibilità e l’attrattività della zona di Airuno posta sotto la provinciale.

Tra i sogni nel cassetto del sindaco uscente, c’è anche quello di riuscire a organizzare un concorso di poesia ad Airuno. “Sono un appassionato di letteratura e in particolar modo di poesia. Mi piacerebbe proprio promuovere un’iniziativa di questo tipo ad Airuno in sinergia con la biblioteca”.