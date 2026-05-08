Elezioni, al via gli incontri pubblici della lista La Valletta Partecipa

Al via da sabato 9 maggio i banchetti e gli incontri per presentarsi ai cittadini

La Valletta Partecipa punta su partecipazione e condivisione: “Non solo un programma, ma un nuovo metodo di governo”

LA VALLETTA BRIANZA – Prenderanno il via sabato 9 maggio con un banchetto in Piazza Suor Agnese alle 17 gli incontri pubblici sul territorio organizzati dalla lista civica “La Valletta Partecipa” in vista delle imminenti elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

Capitanato dal candidato sindaco Alberto Valli, il gruppo propone come obiettivo principale quello di riportare al centro il coinvolgimento dei cittadini, il confronto aperto e la partecipazione attiva alla vita pubblica del paese. “Accanto ai momenti di presentazione della lista e del programma, la campagna sarà caratterizzata da incontri sul territorio, banchetti e occasioni di ascolto e attivazione partecipativa, con l’obiettivo di costruire un dialogo diretto con cittadini, associazioni e realtà locali” precisano da La Valletta Partecipa.

Non a caso, gli appuntamenti toccheranno diversi nuclei del territorio comunale, da Rovagnate a Perego fino a Monte, con l’intenzione di promuovere una presenza diffusa e un confronto capillare con la comunità.

“Vogliamo che questa campagna sia lo specchio di ciò che sarà la nostra amministrazione”, dichiara il candidato sindaco Alberto Valli. “Non ci presentiamo con soluzioni calate dall’alto, ma con la volontà di coprogettare il futuro de La Valletta Brianza insieme a chi la vive ogni giorno”.

Proprio per questo il metodo di azione sarà quello della coprogettazione, puntando a condividere idee, obiettivi e scelte con la comunità (cittadini, enti locali, associazioni), soprattutto quando si parla di beni comuni, servizi, spazi pubblici e futuro del territorio.

Il programma di incontri, aperto sabato 9 maggio dalle 17 alle 19 dal banchetto in piazza a Rovagnate, prosegue la sera stessa con l’incontro pubblico, alle 21, di presentazione della lista e del programma presso l’Ars.

Mercoledì 13 maggio sarà invece la volta del banchetto dalle 9 alle 13 in occasione del mercato di Santa Maria Hoè mentre sabato 16 maggio l’incontro con i cittadini avverrà in via Roma 12 a Perego dalle 16.30 alle 18.30.

Domenica 17 maggio appuntamento a Monte in piazza don Rocca dalle 10.30 alle 12.30 mentre alle 17 si terrà una nuova presentazione della lista e del programma all’Ars.

Infine, mercoledì 20 maggio ultimo banchetto al mattino il mercato di Santa Maria Hoè.