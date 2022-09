Elezioni del 25 settembre, Merate conferma: “Nessun seggio nelle scuole”

Confermata la scelta intrapresa già da qualche anno dall’amministrazione comunale per garantire la continuità didattica

Ecco dove si voterà a Merate in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre

MERATE – Nessun seggio elettorale verrà allestito nelle scuole della città per garantire la continuità didattica a studenti e insegnanti che proprio ieri, lunedì, hanno ripreso l’attività ordinaria sui banchi di scuola.

L’amministrazione comunale ha infatti confermato la disposizione presa in occasione dei precedenti appuntamenti elettorali, prevedendo l’allocazione dei seggi in location diverse rispetto ai plessi scolastici, utilizzati fino a qualche anno fa per lo svolgimento delle elezioni.

L’emergenza Covid, con la didattica costretta spesso e volentieri a interruzioni, aveva spinto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Panzeri a trovare spazi alternativi che sono stati confermati anche per le prossime elezioni politiche, in programma domenica 25 settembre.

Gli elettori delle sezioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 potranno votare ai seggi allestiti nello stabile dell’ex scuola primaria Frisia di via Fratelli Cernuschi, quelli del 7 all’istituto Frisia, 8 ospedale, 9 Brugarolo, 10 ex scuola di Novate, 11 ex scuola di Cassina, 12, 13, 14 e 15 Villa Confalonieri.