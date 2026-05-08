Elezioni, gli incontri in calendario della lista La Valletta 2026

La presentazione di lista e programma avverrà il 14 maggio allo Stadio Idealità

Diversi i momenti di incontro previsti con la cittadinanza per i candidati di La Valletta 2026, lista che raccoglie l’eredità dell’attuale amministrazione comunale

LA VALLETTA BRIANZA – “Vicini alle persone, concreti nei fatti”: è lo slogan de La Valletta 2026, lista che raccoglie il testimone dell’attuale e unico gruppo presente in Consiglio comunale candidando come sindaco Anna Perego, assessore uscente.

La formazione, che annovera al suo interno anche il sindaco uscente Marco Panzeri, il vice Peter Sironi e alcuni consiglieri comunali come Ambra Biella, Samuele Panzeri e Stefano Nova, si presenterà ufficialmente giovedì 14 maggio alle 21 durante una serata in programma allo Stadio Idealità in cui verranno svelati anche i punti salienti del programma elettorale.

Già da domani, sabato 9 maggio, inizieranno i primi gazebo: l’appuntamento è dalle 16.30 alle 18.30 davanti alla chiesa parrocchiale di Perego e dalle 17.30 alle 19.30 davanti alla chiesa di Rovagnate.

Domenica 10 maggio sarà invece la volta del banchetto allestito dalle 9 alle 13 all’incrocio tra via Veneto e via Brusadelli e di quello presente fuori dalla chiesa parrocchiale di Monte dalle 10.30 alle 12.30.

Non poteva mancare una presenza al mercato settimanale di Santa Maria Hoè con lo stand posizionato all’ingresso del mercato mercoledì 13 maggio e quello successivo, 20 maggio, sempre dalle 8 alle 12.

Perego, Rovagnate e Monte saranno coinvolte in un altro giro di incontri anche la settimana prima delle votazioni, in programma il 24 e 25 maggio: sabato 16 maggio dalle 16.30 alle 18.30 gazebo fuori dalla chiesa di Perego, domenica 17 maggio dalle 17.30 alle 19.30 davanti a quella di Rovagnate e al mattino, precisamente dalle 10.30 alle 12.30, davanti a quella di Monte.