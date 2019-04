ll consigliere di minoranza sta cercando di creare una nuova lista con cui presentarsi alle elezioni comunale

“Da 25 anni siamo governati da Progetto Osnago. Vogliamo costruire un’alternativa valida con gente nuova e volenterosa”

OSNAGO – “Siamo a buon punto e ci sono buone possibilità di riuscire a presentare una lista”. Manifesta un certo ottimismo Marco Riva, consigliere comunale uscente di “Uno sguardo su Osnago” sulla possibilità di dare vita a un gruppo civico con cui presentarsi come alternativa alla lista del sindaco uscente Paolo Brivio.

I tempi ormai stringono visto che bisognerà protocollare il tutto, con tanto di firme a sostegno della lista, un mese circa prima dell’appuntamento elettorale, in agenda domenica 26 maggio. Ieri sera, martedì, nella sala a piano terra dello stabile che ospita anche il centro civico Pertini si è svolta la consueta riunione settimanale del nascente gruppo.

Un gruppo nuovo rispetto all’attuale minoranza

“Vorremo proporci come gruppo nuovo, capace di cogliere l’esperienza di questi anni di opposizione, presentandosi però con una forte carica innovativa”. Marco Riva, insieme a Vittorio Bonanomi, ha dato la disponibilità a essere della partita, scendendo sia direttamente in campo che restando seduto in panchina.

“Stiamo sondando le disponibilità di diverse persone. Non nascondo che alcune sono titubanti ritenendo di non avere la preparazione sufficiente per affrontare la sfida amministrativa”. In forse la presenza dell’attuale capogruppo Francesco Arlati, spesso all’estero per motivi di lavoro.

Ancora da definire il candidato

Ancora da definire il nome del candidato così come quello della lista. “Lo stabiliremo nei prossimi incontri quando capiremo anche se sarà possibile presentarci alle elezioni. Abbiamo una rosa di possibili candidati, tra cui il gruppo sceglierà”. L’obiettivo della compagine è chiaro: “Dare un’alternativa al nostro paese, governato ininterrottamente da 25 anni a questa parte da Progetto Osnago”.