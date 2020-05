Emergenza covid 19: una tavola rotonda, su Fb, con Costruiamo il futuro

Appuntamento sabato 23 alle 10 sulla pagina Facebook di Costruiamo il futuro

Prevista la partecipazione di numerosi volti noti del panorama politico, imprenditoriale e intellettuale del paese

MERATE – Una riflessione a tutto tondo su come l’emergenza covid ha cambiato i paradigmi della vita economica, sociale, nazionale e internazionale. E’ quanto propone la Fondazione Costruiamo il futuro con una tavola rotonda che non poteva che essere, date le misure per il contenimento dell’epidemia da covid 19, ospitata negli spazi virtuali del web.

L’appuntamento è per sabato 23 maggio alle 10 con la diretta sul canale Facebook della Fondazione Costruiamo il futuro. L’iniziativa, svolta in collaborazione con PwC e Scuola di politiche, prevede l’intervento di nomi autorevoli nel campo della politica, dell’imprenditoria, del mondo accademico e intellettuale.

Tra i relatori è prevista infatti la presenza di Enrico Letta, già presidente Consiglio dei Ministri, presidente Scuola di politiche, Maurizio Lupi, deputato al Parlamento, presidente della Fondazione Costruiamo il futuro e dell’Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà, Andrea Toselli, Presidente e Amministratore delegato PwC Italia, Gian Paolo Manzella, sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, Irene Tinagli, Presidente della Commissione ECON del Parlamento Europeo,Massimiliano Cesare, presidente F2I e Mediocredito Centrale, Stefano Folli, editorialista di Repubblica, Elio Franzini, rettore Università degli Studi di Milano, Vito Grassi, vice Presidente Confindustria, Presidente Graded spa, Gianni Letta, già sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Fabrizio Palenzona, presidente AISCAT, Assaeroporti e Prelios.

Gli organizzatori puntualizzano: “L’emergenza COVID 19 ha cambiato i paradigmi che hanno regolato la vita economica sociale nazionale e internazionale. Per essere pronti a una vera ripartenza occorre agire oggi, subito. Fondazione Costruiamo il futuro, PwC e Scuola di politiche con questa tavola rotonda offrono il contributo di autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale, accademico, politico e intellettuale”.

Per seguire l’evento in diretta: https://www.facebook.com/costruiamoilfuturo.it/