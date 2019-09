Emergenza incidenti sul lavoro. PD e M5S sollecitano la Regione: “Fermiamo la strage”

Dopo l’infortunio mortale costato la vita ad un giovane in un’azienda di Casatenovo

Democratici e Cinque Stelle chiedono alla Regione politiche utili a garantire più sicurezza sui luoghi di lavoro

CASATENOVO – “Esprimo la mia più sentita vicinanza ai familiari della vittima e lancio un grido d’allarme che, di fronte a numeri in costante crescita, non può restare inascoltato.”

Così Raffaele Straniero, consigliere regionale del PD commenta l’incidente avvenuto questa mattina a Rogoredo di Casatenovo, in un’azienda agricola specializzata nell’allevamento di conigli, schiacciato da una pressa (qui l’articolo) , questo dopo che ieri ben 4 persone avevano perso la vita nel pavese anche loro lavorando in un’azienda agricola. Una vera emergenza.

Gli incidenti sul lavoro, sottolinea Straniero sono aumentati dallo scorso anno in modo drammatico, nei primi sei mesi del 2019 sono stati 482, 90 solo in Lombardia, più di 10 al mese.

“Ora- afferma Straniero- Governo e Regione, per le rispettive competenze, devono mettere in campo politiche atte a fermare quella che è ormai una strage. Innanzitutto,Palazzo Lombardia deve tornare a investire nella prevenzione e nella tutela della salute e nei controlli. Non può continuare, come ha fatto negli ultimi anni, a ridurle, arrivando a dimezzarle. Gli incidenti mortali vanno fermati ad ogni costo”.

Sul caso si è espresso anche il Movimento Cinque Stelle

“Esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari, agli amici e ai colleghi di Gianluca Giovinazzo per il tragico incidente di questa mattina”, le prime parole di Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

“Le recenti morti sul lavoro in Lombardia ci lasciano tristi e sgomenti – aggiunge Erba – I dati sulle morti bianche che emergono in Lombardia sono piuttosto negativi e la nostra Regione risulta in controtendenza con il dato nazionale”.

Anche per questo motivo, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno depositato un’interrogazione al Pirellone per verificare “quali ulteriori interventi e investimenti Regione Lombardia ha intenzione di mettere in campo per ridurre il numero di infortuni sul lavoro nel territorio regionale”.

L’obiettivo è “sollecitare la Regione a intervenire in sede di prevenzione. Vogliamo capire quali ulteriori azioni Regione Lombardia ha intenzione di intraprendere per affrontare quella che ha tutte le caratteristiche di una gravissima emergenza”, spiega Erba.

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle assicura la massima attenzione sul tema degli incidenti sul lavoro.

”Vigileremo affinché il Piano Regionale della Prevenzione sia veramente efficace anche e soprattutto per tutelare la sicurezza dei lavoratori. Nel ventunesimo secolo non è accettabile perdere la vita lavorando”.