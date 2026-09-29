“Episodi preoccupanti”: il sindaco di Cernusco esprime vicinanza per le aggressioni avvenute a Olgiate

La solidarietà del sindaco di Cernusco agli amministratori e al dipendente di Olgiate per quanto avvenuto nei giorni scorsi

“Un Comune deve essere un luogo aperto alla cittadinanza, dove amministratori, dipendenti e cittadini possano lavorare e confrontarsi in condizioni di sicurezza e rispetto”

OLGIATE MOLGORA – “Esprimo, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, la mia piena solidarietà al sindaco di Olgiate, Giovanni Battista Bernocco, al vicesindaco Matteo Fratangeli e al dipendente comunale coinvolto nei gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi presso il Municipio“. A intervenire sulle aggressioni avvenute a pochi giorni di distanza l’una dall’altra a Olgiate è il sindaco di Cernusco Gennaro Toto, a sua volta destinatario, solo qualche settimana fa, di scritte ingiuriose apparse sui muri del paese.

“Quanto accaduto è profondamente preoccupante – rimarca Toto -. Un Comune deve essere un luogo aperto alla cittadinanza, dove amministratori, dipendenti e cittadini possano lavorare e confrontarsi in condizioni di sicurezza e rispetto. A Matteo, a Giovanni Battista e al dipendente coinvolto va la nostra vicinanza, così come a tutti i lavoratori e agli amministratori del Comune di Olgiate, che si sono trovati a vivere una situazione tanto grave e inaspettata. Di fronte a episodi come questo, credo sia importante ribadire con forza che nessuna divergenza, nessuna difficoltà o richiesta può mai giustificare la violenza”.