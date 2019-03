Attuale vice sindaco, proverà a ricevere il testimone di Giovanni Ghislandi

Già pronta la lista, formata da molte donne e giovani: “Siamo un gruppo civico, votato al bene comune”

IMBERSAGO – E’ Fabio Vergani, attuale vice sindaco e assessore, il candidato sindaco della lista di maggioranza Insieme per Imbersago. E’ lui stesso a comunicare la decisione, “maturata a seguito degli attestati di stima e incoraggiamento ricevuti da numerose persone e dopo le riflessioni fatte con gli amici con i quali da anni condivido l’impegno amministrativo”. Vergani proverà quindi a prendere il testimone del suo sindaco Giovanni Ghislandi, impossibilitato a ricandidarsi visto che quello che si va a chiudere il 26 maggio è il terzo mandato consecutivo.

Vergani puntualizza: “Insieme per Imbersago” è un gruppo unito e attento, una vera squadra pronta a continuare con responsabilità il proprio cammino di governo. La lista si riproporrà indistintamente a tutti i cittadini come autentica realtà “civica” autonoma, votata al bene comune e al buongoverno della comunità. Il gruppo è quindi estraneo a logiche di schieramento, incentrato su precisi punti programmatici e aperto alla partecipazione di persone che intendono spendersi per il bene del paese”.

A breve la presentazione della lista

La lista è praticamente già pronta e verrà resa nota nei prossimi giorni. Sarà composta per metà da amministratori in carica e per metà da persone nuove, tutte di giovane età, con l’appoggio comunque dei Consiglieri uscenti, e avrà una qualificata presenza femminile, pari alla metà dei candidati al Consiglio. Il programma 2019-2024 è ormai definito e verrà presto esposto a tutta la popolazione nel corso di vari momenti di incontro già calendarizzati.

Tra questi due meritano una particolare menzione. La prima, ovvero la serata pubblica di presentazione del candidato alla carica di Sindaco e di raccolta delle firme di sostegno prevista per lunedì 15 aprile, alle 21, nella sala consiliare del Municipio. La seconda, l’assemblea pubblica di giovedì 16 maggio, alle 21, presso la sala consiliare del Municipio, alle quali la cittadinanza è invitata a partecipare.

Ecco le priorità di Insieme per Imbersago

Per la lista guidata da Vergani le priorità sono diverse e vanno dalla valorizzazione del volontariato, dell’associazionismo e della partecipazione all’attenzione ai giovani, agli anziani e ai bisogni delle persone, passando per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del turismo. Non meno importanti l’attenzione alle politiche culturali e dell’istruzione e il miglioramento dell’efficienza del patrimonio comunale. Particola cura verrà riservata alla garanzia di tutti i servizi esistenti e l’avvio di nuovi, all’amministrazione trasparente del Comune e la sua autonomia senza dimenticare la collaborazione con i Comuni del territorio.