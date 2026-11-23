Secondo incontro tra amministratori nell’ambito del progetto “Facciamo rete”

L’obiettivo è mettere insieme, raccogliere, trasformare e comunicare

MERATE – Mobilità, sanità, welfare e digitale al centro dell’incontro promosso da Forza

Italia il 19 novembre 2026. Due ore di confronto in cui amministratori, appassionati di politica e rappresentanti istituzionali hanno discusso criticità e progetti di un possibile nuovo ponte sull’Adda, del futuro della sanità lecchese e delle nuove sfide della digitalizzazione.

Fare dialogare Comuni e istituzioni per affrontare problemi che superano i confini locali: è l’obiettivo di “Facciamo rete”, al suo secondo appuntamento a Merate dopo quello di Montevecchia. Ad accogliere i presenti e moderare l’incontro Ivan Pendeggia, sindaco di Montevecchia e per il Comune di Merate, il consigliere Dario Perego. Il segretario provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi ha richiamato il senso dell’iniziativa: “Mettere insieme, raccogliere, trasformare, comunicare”.

Tra i temi più urgenti, la mobilità. Gianantonio Arnoldi, vicepresidente di Ferrovie Nord Milano, ha rilanciato l’ipotesi di un collegamento tra Bernareggio e Terno d’Isola, con un attraversamento dell’Adda vicino a Medolago. Non un’alternativa al ponte San Michele, ma una possibile integrazione per distribuire il traffico, soprattutto pesante, e alleggerire i ponti di Brivio e Capriate. Il progetto non ha ancora fondi; per la Lecco-Bergamo sono disponibili 7,9 milioni per uno studio di fattibilità, ma la progettazione non è stata appaltata. “Senza risolvere questi problemi non risolviamo i problemi industriali, turistici e sociali di questo territorio”, ha avvertito Arnoldi.

Ampio spazio anche alla sanità. Marco Trivelli, direttore generale di Asst Lecco, ha affrontato il futuro del Mandic e delle Case di comunità: servizi e competenze, è stato sottolineato, devono rispondere ai bisogni effettivi, collegando ospedali, medici di famiglia e assistenza sociale. A Merate la trombolisi per l’ictus resterà disponibile, mentre la neurologia potrà rafforzare attività su demenze, disturbi del sonno e sclerosi multipla. Per il 2027 non sono previsti fondi regionali aggiuntivi. In provincia circa 1.500 pazienti sono senza medico di famiglia; richiamata anche la crescita delle richieste di assistenza neuropsichiatrica infantile: oltre 140.000 accessi in Lombardia e 1.100 nel Lecchese.

Il sottosegretario regionale Ruggero Invernizzi ha illustrato iniziative sul digitale: una revisione delle regole per i data center, con oltre sessanta richieste e, secondo le previsioni, tre progetti destinati a passare, e una sperimentazione di reti ibride in 70 Comuni, sostenuta da 1,5 milioni regionali e 5 nazionali. Discussi inoltre accessibilità dei trasporti, divario digitale e sostegno ai giovani. La serata ha presentato anche i candidati di Forza Italia alle provinciali del 28 novembre. La sfida, ora, è trasformare il confronto in

servizi e collegamenti concreti.

A margine dell’incontro anche spazio per una parentesi sulle imminenti elezioni provinciali, con i candidati di partito Silvia Bosio e Alessandro Milani che hanno avuto modo di presentarsi ai presenti.