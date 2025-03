Fermate soppresse, appello a Trenord da CambiAmo Airuno

La nota del gruppo di minoranza di Airuno sulla vicenda delle fermate soppresse

“Il bacino della stazione di Airuno è ben più ampio del singolo Comune”

AIRUNO – Anche il gruppo civico CambiAmo Airuno Aizurro interviene sul caso della soppressione delle fermate di Airuno e Osnago da alcune corse della linea Milano – Carnate – Lecco, conosciuta anche come S 8.

Ecco il comunicato diramato dal gruppo guidato dall’ex sindaco Alessandro Milani.

Come Gruppo Civico “CambiAmo Airuno Aizurro” apprendiamo dalla stampa locale che sulla tratta Milano- Lecco, “Un treno su due, ogni ora, non fermerà più ad Airuno e ad Osnago”.

Se questa scelta da parte di Trenord, che sembra per altro piuttosto imminente, verrà confermata nei fatti sarebbe per la numerosa utenza della nostra Stazione airunese un grande disservizio. Ad Airuno da molti anni, numeroso è il bacino di utenti, tra lavoratori pendolari e studenti, che a svariate ore prendono il treno alla Stazione ferroviaria di Airuno: l’utenza non è solo airunese chiaramente, ma proviene per la maggior parte dai Comuni limitrofi quali Brivio, Valgreghentino ed Olginate.

Come Consiglieri Comunali, facciamo dunque appello a tutti i rappresentanti delle Istituzioni del nostro Territorio lecchese, partendo dal Sindaco Lavelli, interessando i Consiglieri Regionali, affinché possano portare la voce dei cittadini e degli utenti pendolari a Trenord, di concerto con il competente Assessorato ai Trasporti di Regione Lombardia.

Vorremmo prima di ogni cosa chiedere le motivazioni che porterebbero a questa spiacevole scelta, volendo chiedere, se confermata la notizia, di poter revocare una decisione così penalizzante per i cittadini.

Airuno è un paese, ma la realtà della fermata della nostra stazione ferroviaria è storica e consolidata anche quale bacino di utenza per i limitrofi, come importante servizio per lavoratori e studenti.

Confidiamo di essere ascoltati da chi di competenza e ringraziamo tutti coloro che risponderanno al nostro appello.

Airuno, 10 Marzo 2025

I Consiglieri del Gruppo Civico “CambiAmo Airuno Aizurro”

Alessandro Milani, Adriana Rossi, Luigi Gilardi