Forza Italia, Nicola Piazza confermato Segretario Cittadino a Merate

Gagliardi: “Pronti a lanciare il candidato sindaco di centro-destra”

Il Segretario riconfermato: “Se terremo la rotta giusta e lavoreremo insieme possiamo farcela”

MERATE – Iscritti e simpatizzanti di Forza Italia si sono riuniti sabato 15 marzo, presso la sala civica di viale Lombardia di Merate, per celebrare il congresso comunale, in occasione del quale eleggere il segretario cittadino ed il nuovo direttivo degli Azzurri meratesi, con il compito di riorganizzare il partito in vista dei prossimi impegni elettorali a livello comunale, ma non solo. Anche nella seconda città della provincia, nel segno dell’unità di intenti, si è presentato un unico candidato, accompagnato da una lista a sostegno del suo programma, che lo vedrà impegnato nei prossimi anni a consolidare la compagine locale di Forza Italia, rinfoltendo le fila degli iscritti in vista delle prossime elezioni comunali del capoluogo di questa importante parte della Brianza lecchese. I lavori sono stati presieduti dall’avvocato Maria Chiara Marino vice segretaria provinciale di Forza Italia che ha coordinato i numerosi interventi delle autorità intervenute.

Al congresso meratese, accompagnato dai componenti del direttivo del partito, ha inizialmente preso la parola Roberto Gagliardi segretario provinciale di Forza Italia che ha reso anticipazioni forti e determinate al riguardo degli impegni futuri degli Azzurri locali, ma anche di tutto il centrodestra, affermando che: “Forza Italia è oggi pronta ad esprimere il candidato sindaco che fra quattro anni in rappresentanza di tutto il centrodestra guiderà il percorso per la riconquista del comune: abbiamo infatti già individuato un paio di figure veramente valide che sono senz’altro all’altezza dell’impegnativo compito e già fin d’ora possono essere lanciate in questa corsa il cui obiettivo è riprendere in mano le redini dell’amministrazione comunale di Merate che è stata malamente persa in favore del centrosinistra alle ultime elezioni del 2024”.

La dichiarazione di Roberto Gagliardi è stata positivamente accolta da chi nel partito e a Merate città ha mal digerito la sconfitta alle ultime elezioni comunali che nel 2024 si poteva e si doveva evitare ma che invece è stata la logica conseguenza di una strategia politica che ha trascurato i buoni consigli di Forza Italia.

Antonio Conrater, responsabile dei Seniores, ha accompagnato i lavori della presidenza congressuale, e ha incoraggiato gli eletti nell’impegnativo compito che si sono assunti.

Per i saluti di rito sono intervenuti anche Giuseppe Procopio di “Noi moderati”, i referenti cittadini della Lega, Alessandro Vanotti e di Fratelli d’Italia Antonella Pellegri che ha strappato uno scrosciante applauso al folto e qualificato uditorio quando ha affermato che:” Silvio Berlusconi, è ben lungi dall’essere una figura divisiva come è stato impropriamente affermato dalla sinistra in consiglio comunale – in occasione della mancata intitolazione del parco di via Allende al leader Azzurro – visto che dopo Garibaldi è stato l’unico che ha saputo unire l’Italia e la cosa dura da oltre trent’anni”.

Molti gli autorevoli ospiti che hanno voluto presenziare o intervenire nel dibattito congressuale: tra loro i sindaci di Montevecchia Ivan Pendeggia e di Cernusco Lombardone Gennaro Toto e l’ex sindaco della città Massimo Panzeri e non sono mancati il vice coordinatore provinciale Gianluigi Valsecchi, il segretario cittadino di Forza Italia a Olgiate Molgora Francesco Cogliati, con l’assessore Maurizio Maggioni, il consigliere comunale osnaghese Emilio Mandelli, la consigliera provinciale Azzurra Silvia Bosio, Anna Scola responsabile provinciale di “Azzurro Donna” e Elisa Ratti referente dei giovani del partito.

Dopo approfondito dibattito è risultato eletto segretario cittadino, per acclamazione, dal numeroso pubblico intervenuto, Nicola Piazza, ingegnere e stimato professionista che opera nel settore dell’energia, con notevole esperienza negli appalti pubblici e già commissario politico a Merate, mentre i suoi collaboratori nel nuovo direttivo, volti noti del panorama politico e professionale di Merate, per i prossimi anni saranno: Franca Maggioni – avvocato, già assessore comunale; Ruggero Riva – ingegnere, già segretario cittadino di Forza Italia; Paolo Rughetto – architetto.

Al termine degli interventi e prima dell’elezione per acclamazione dei nuovi vertici politici nel comune di Merate ha preso la parola Nicola Piazza, ringraziando tutti gli intervenuti ed affermando che “dedicare del tempo alla politica sottraendolo al lavoro e alla famiglia è da considerarsi un gesto di generosità davvero lodevole”. ll neo-segretario ha espresso soddisfazione per essere stato “anticipato” dai chi lo ha preceduto, nei contenuti del proprio intervento, perché ciò significa “che tutti noi crediamo in quei principi cattolici, democratici e liberali che ci ha lasciato in eredità il nostro presidente e fondatore Silvio Berlusconi la cui figura viene sempre più rivalutata anche dai suoi più acerrimi detrattori”.

Anche Piazza ha espresso l’esigenza di rinnovamento del partito, coinvolgendo persone nuove soprattutto giovani tenendo presenti le positive esperienze di chi ha bene amministrato il comune di Merate fino a pochi mesi fa, “ma senza ripetere gli errori recentemente commessi e ha ribadito che la riconquista del comune è assolutamente alla nostra portata, visti anche gli errori plateali che sta commettendo la sinistra nell’amministrare, con inconcludenza ed incapacità di confrontarsi con le altre forze politiche presenti in consiglio comunale, da ultimo dimostrata nella mancata intitolazione del parco cittadino a Silvio Berlusconi”. Afferma Piazza: “Se terremo la rotta giusta e lavoreremo insieme possiamo farcela, impegnandoci nel risolvere i problemi urbanistici del comune ma senza trascurare le problematiche sociali che si evidenziano in città e questo ci deve spingere a pensare in grande per tornare a governare il comune di Merate. Dobbiamo però guardare non solo al nostro territorio ma anche al comune di Lecco capoluogo di provincia che nel 2026 andrà al rinnovo del consiglio comunale e anche lì potremo e dovremo dare un nostro qualificante contributo al partito”.

Il congresso di Merate è stata l’occasione per Roberto Gagliardi anche per far conoscere il nome del nuovo commissario cittadino di Forza Italia appena nominato a Calco, ovvero Stefano Burgarello responsabile commerciale per il Nord Italia di un importante Tour operator in ambito turistico e volontario della Croce Rossa da 26 anni, con l’augurio di un buon lavoro in vista della prossima tornata elettorale che interesserà presto il comune.