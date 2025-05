Forza Italia, nominati i nuovi segretari per quattro comuni della Brianza Meratese

Eletti Pier Antonio Villa (Robbiate); Emilio Mandelli (Osnago); Giuseppe Marino (Lomagna) e Antonio Conrater (Cernusco)

LOMAGNA – Nella sala civica di via Roma a Lomagna si sono riuniti sabato gli iscritti a Forza Italia dei comuni di Lomagna, Osnago, Cernusco Lombardone e Robbiate per eleggere i responsabili locali del partito. A presiedere e coordinare i lavori è stato Gabriele Mandelli, responsabile del dipartimento Economia e delegato nazionale, coaudiuvato al tavolo della presidenza dai dirigenti del partito Francesco Maria Silverij e da Gabriella Del Nero. Mandelli ha fatto presente come la figura del segretario politico sia importante e il suo compito risulti complicato ma anche complesso viste le problematiche che vengono loro sottoposte dalle persone cui può essere difficile dare le risposte che si attendono perché spesso si muovono non solo perché ispirate da razionalità ma a volte agiscono soltanto perché spinte dalle loro personalissime emozioni.

Il segretario provinciale degli Azzurri lecchesi, Roberto Gagliardi, ha voluto affermare con forza che: “Abbiamo voluto raggruppare i quattro comuni per esprimere la forza e la volontà di questo territorio nel fare rete ma anche per riuscire ad ampliare ulteriormente l’azione del partito nelle vicine e confinanti realtà e per rappresentare al meglio le esigenze di chi questo territorio abita e lo rende vivo con il proprio lavoro e la voglia di far crescere Forza Italia che è nata più di trenta anni fa dalla felice intuizione di un uomo illuminato di nome Silvio Berlusconi in difesa dei condivisi valori cristiani, popolari e europeisti. L’ulteriore impegno è quello di migliorare e qualificare l’intesa con le altre forze politiche del centrodestra in provincia. La serietà e la forza di un partito la si vede infatti nella sua capacità di ramificarsi il più possibile per potere fare questo chiedo a tutti di garantire il necessario sostegno ai nuovi segretari e alla squadra dei loro collaboratori. L’aver risollevato le sorti della nostra forza politica, dopo anni di declino e abbandono, è motivo di grande soddisfazione perché vale la pena di ricordare che siamo riusciti a portare il numero dei tesserati da una decina a oltre trecento anche rinnovando la dirigenza interna: stiamo inoltre lavorando perché il nostro partito sia presto rappresentato anche da un consigliere regionale oltre che dal consigliere provinciale che siamo riusciti finalmente a ottenere dopo molti anni senza una presenza di Forza Italia a Villa Locatelli sede dell’amministrazione provinciale”.

Erano presenti oltre al consigliere regionale lombardo, il bergamasco Ivan Rota, anche il sindaco di Cernusco Lombardone Gennaro Toto, l’assessore ai servizi sociali di Olgiate Molgora Maurizio Maggioni, il responsabile dei Seniores Antonio Conrater, il consigliere provinciale Silvia Bosio e il vice segretario provinciale Gianluigi Valsecchi con molti altri componenti del direttivo provinciale di Forza Italia che hanno manifestato il loro consenso eleggendo per acclamazione i segretari comunali dei quattro comuni della Brianza meratese che si sono presi l’incarico di espandere ulteriormente l’area di influenza del partito di Silvio Berlusconi e sono risultati eletti:

Pier Antonio Villa per Robbiate;

Particolarmente apprezzato l’intervento del vice segretario provinciale degli Azzurri lecchesi, Maria Chiara Marino di Lomagna che, oltre a complimentarsi con i segretari dei quattro comuni che si apprestano a ricoprire il così delicato ruolo politico sul territorio, ha voluto a sua volta sintetizzare la necessità di fare squadra e soprattutto di fare rete ricordando, con la metafora dei “compagni di cordata” così cara anche agli ambiente della politica, come: “Il successo della spedizione alpinistica sia strettamente legato alla profonda intesa ed empatia che si deve creare in montagna, proprio come in politica, fra i componenti di un gruppo di persone che agiscono con le medesime motivazioni e valori per raggiungere la stessa meta e realizzare un comune obiettivo”. Il coordinatore provinciale degli enti locali Francesco Maria Silverij ha puntato invece sulla determinazione dei futuri segretari dei quattro comuni: “Per avere avuto, una volta ancora, il coraggio di dimostrare l’orgoglio dell’appartenenza a Forza Italia con il loro comportamento improntato a lealtà e coerenza tesserandosi in difesa dei valori storici degli Azzurri locali e degli iscritti, militanti e simpatizzanti che rappresenteranno di fronte ai cittadini e agli elettori dei loro paesi”.