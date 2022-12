Fratelli d’Italia, nuovo circolo a Merate: “Raccogliamo il frutto di anni di lavoro”

Inaugurazione lunedì sera per il nuovo circolo di Fratelli d’Italia a Merate

Primo incontro sulle difficoltà del commercio. Presente anche il sindaco Panzeri: “Alleati dal 2009, guardiamo insieme alle comunali del 2024”

MERATE – Presentazione ufficiale ieri sera, lunedì, nella sala civica di viale Lombardia del circolo meratese di Fratelli d’Italia. Circa una ventina le persone presenti tra il pubblico tra cui il consigliere comunale di Lecco Giacomo Zamperini, l’ex presidente del circolo An di Merate l’avvocato Federico Maggioni, il consigliere comunale di Imbersago Dante Panzeri e il presidente del circolo Fdi di Calolzio Danilo Gentili.

L’incontro si è aperto con il plauso e l’applauso da parte di Enrico Castelnuovo, responsabile della comunicazione di FdI, ai ragazzi di Valter Cogliati, neo presidente del circolo di Fratelli d’Italia, per essere scesi in campo in un territorio, come quello della Brianza meratese, più difficile rispetto ad altri.

A fare gli onori di casa il sindaco leghista Massimo Panzeri: “Ringrazio per questo invito, mi fa piacere presenziare. In sala vedo molti sono amici e conoscenti. Oggi si forma ufficialmente un circolo che rappresenta la prima realtà politica del Paese. In tempi non sospetti a Merate avevamo dato vita a un’alleanza per governare insieme già nel 2009 e ora siamo ancora insieme come centro destra. Mi auguro si possa proseguire su questa linea politica anche in futuro. All’orizzonte ci sono le elezioni regionali e non possiamo permetterci di perdere quella che definisco la locomotiva d’Italia. Poi, nel 2024, ci sono le comunali e sarà importante garantire una continuità politica e amministrativa alla città”.

Attenzione ai temi del territorio

Panzeri ha voluto anche “dare un consiglio – agli alleati di FDI – la politica del territorio è diversa dal nazionale qui é un altro sport. Se vogliamo incidere ci vuole presenza, costanza e attenzione ai temi del territorio. Io sono della Lega e rimango della Lega. E’ giusto portare sul territorio le iniziative del governo, ma bisogna partire dalla piazza per capire i problemi veri cercando anche di risolverli. All’ordine del giorno di questa serata c’è un tema importante, come quello della crisi del commercio di vicinato: questo è un esempio di una delle tante tematiche locali che vanno affrontate con concretezza”.

“So che Massimo sta facendo un ottimo lavoro sul territorio – è intervenuto Fabio Pio Mastroberardino, coordinatore lecchese di Fdi, consigliere provinciale e comunale a Calolzio, rimarcando la vicinanza con la Lega – E’ un momento politico eccezionale con un governo politico a trazione Fratelli d’Italia. La coerenza di Giorgia Meloni e di tutti noi è stata ripagata dagli elettori. Il partito ha ottenuto il 31% in provincia di Lecco. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, a livello locale dobbiamo dimostrarlo. Stiamo crescendo, negli ultimi anni abbiamo messo le basi anche in un territorio non semplice come questo e stiamo continuando a crescere”.

Presente all’inaugurazione anche l’europarlamentare Pietro Fiocchi: “Sono contento, perché la politica si fa sul territorio e comporta un grosso sforzo per riuscire a radicarsi. Penso positivo e sono ottimista. C’è un ottima congiuntura: dobbiamo lavorare in asse tra Milano, Roma e Bruxelles perché i finanziamenti, arrivano dall’Europa e i fondi sono importantissimi per lo sviluppo del nostro territorio”.

”Oggi siamo qui a raccogliere il frutto di un lavoro di molti anni e di molte persone che si sono adoperate con impegno e passione e che hanno creduto in questo partito in un momento in cui pochi di credevano” ha sottolineato il neo presidente del circolo Valter Cogliati.

Il problema della desertificazione commerciale

Entrando nel tema della difficoltà dei negozi di vicinato, Castelnuovo ha sottolineato la desertificazione delle attività commerciali che pur si sono rivelate strategiche durante la pandemia. “Le attività commerciali hanno molti problemi, schiacciate tra grande distribuzione e l’e-commerce. A volte le amministrazioni comunali sono sorde rispetto alle esigenze dei commercianti. Il tema spesso si lega alla questione dei parcheggi e della viabilità. Dove si può passare in auto e si può parcheggiare, c’è vita. Altrimenti si creano splendide città giardino”

Dal pubblico è stato invitato poi a salire sul palco l’avvocato Marco Sangiorgio che ha effettuato una panoramica sul pacchetto di misure che il Governo intende effettuare sul tema della tregua fiscale.

Tra le proposte poi, Mastroberardino ha ricordato come a Calolzio sia stato introdotto l’azzeramento delle tasse comunali per le nuove attività che aprono nelle frazioni collinari più svantaggiate al fine di non far perdere servizi essenziali

Infine Cogliati ha posto l’accento sulla necessità di non dimenticare chi non ce l’ha fatta e ha dovuto chiudere perché colpito dal Covid. “Penso che per questi commercianti serva anche un supporto psicologico”.