Venerdì 29 assemblea civica al Ctl per fare il punto sul programma

Il candidato sindaco sarà il consigliere comunale uscente Alessandro Milani

AIRUNO – Gazebo in mezzo alla gente per il gruppo “CambiAmo Airuno Aizurro” in corsa alle prossime elezioni del 26 maggio. I rappresentanti della lista civica hanno distribuito il volantino, consegnato nelle case degli airunesi in settimana, riguardante la presentazione ufficiale del candidato sindaco Alessandro Milani.

E’ lui stesso a presentarsi: “Dopo 10 anni di esperienza in Consiglio Comunale, ho deciso di candidarmi alla carica di sindaco per dare continuità al mio impegno civico a sostegno dei cittadini di Airuno e Aizurro. Sono sempre stato vicino e presente nel mondo dell’associazionismo, da lì ho appreso un importante valore fondante: mettersi in gioco al servizio della comunità. Insieme a me ci sarà una squadra competente, concreta e seria proveniente dalle realtà del lavoro, delle professioni, dell’impresa e delle associazioni. Nelle prossime settimane presenteremo un Progetto con spunti di critica accompagnati da valide proposte alternative.Siamo un gruppo civico, con un orientamento politico di centro-destra, ma noi mettiamo al centro gli interessi dei cittadini, non quelli di partito”.

Assemblea con i cittadini venerdì 29 marzo

Venerdì 29 marzo alle 21.15 presso il Centro Tempo Libero di Airuno, ci sarà una serata di “Incontro con i cittadini” organizzata dal candidato Alessandro Milani. Verrà presentato il progetto di CambiAmo Airuno Aizurro.