Girl power e spazio ai giovani con ‘Olgiate cambia passo’: ecco la lista di Golfari

Venerdì sera in sala civica la presentazione ufficiale della lista Olgiate cambia passo

In squadra sette donne e tre studenti universitari. Attenzione anche al territorio: “Se vinciamo, istituiremo i consigli di frazione”

OLGIATE – Girl power, spazio ai giovani e rappresentanza del territorio. Sono i cardini su cui è stata costruita, in tempi record, la lista Olgiate cambia passo, che alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, proporrà come candidato sindaco Stefano Golfari.

Giornalista professionista, un passato come amministratore a Galbiate, suo paese di nascita, Golfari ha accettato la sfida per indossare la fascia tricolore a Olgiate, paese dove abita con la famiglia. “Sappiamo di essere un po’ degli outsider e che la maggioranza uscente che ricandida come sindaco Giovanni Battista Bernocco parte con un certo vantaggio – puntualizza con vigore ed energia il candidato della lista che raccoglie, pur con un rinnovamento praticamente totale, l’eredità di Uniti per Olgiate -. Ma stiamo già correndo per recuperare il terreno e pensiamo davvero che Olgiate debba essere amministrato in maniera differente rispetto a quanto fatto in questi 5 anni dall’amministrazione Bernocco. Il sindaco uscente ci ha punzecchiato in un post sui social riferendosi all’appello per cercare candidati, dicendo che loro non hanno avuto bisogno di chiamare nessuno: beh, non ci vergogniamo di aver cercato volti nuovi perché era un appello alla partecipazione e alla democrazia”.

In campo ufficialmente dal 28 luglio, Golfari è riuscito a mettere insieme una squadra “ben equilibrata e competitiva. Abbiamo ben 7 donne su 12 e sono sicuro che il girl’s power darà, come al solito, un contributo fondamentale e decisivo alla lista”. In squadra figurano infatti Anna Villella, pediatra con studio proprio in paese, “capace di intercettare i bisogni e le urgenze delle famiglie, soprattutto in un periodo come questo caratterizzato dall’emergenza sanitaria”. Sempre dal mondo sanitario proviene Lara Ghibello, infermiera, residente a Beolco mentre Stefania Cazzaniga è un volto noto in paese per la professione di psicologa e psicoterapeuta e per l’impegno svolto sempre in questo campo al tribunale di Lecco con riferimento in particolar modo agli adolescenti e ai minori.

Rappresenta un punto di riferimento importante della frazione di San Zeno e della scuola Benedetta Trabucchi mentre a Gabriella Consonni è stato chiesto di tramutare in spunti e indicazioni utilizzabili a km 0, soprattutto sul fronte delle innovazioni e degli incentivi, la propria professionalità di docente di agraria . Completa il setterosa olgiatese Marinella Fumagalli, esponente dell’associazione Gente di Pianezzo e attenta sentinella del territorio.

Una caratteristica, quella dell’attenzione all’ambiente, condivisa con Rodolfo Panzeri, appassionato di storia locale conosciuto negli ultimi anni per l’impegno profuso nel Comitato di via Pilata, sorto per contestare la scelta di riportare a doppio senso la viabilità lungo la bretella che collega Olgiate a La Valletta bypassando il centro paese.

In Olgiate cambia passo trovano rappresentanza anche i giovani con il terzetto di studenti universitari formato da Vera Angioletti, Alberto Riva e Gabriele Nebel: “Crediamo che si debba lavorare molto sul settore giovanile e per questo nel nostro programma trovano spazio molti progetti a loro dedicati a partire da quello di creare una web radio coinvolgendo ragazzi dei Comuni limitrofi”. In squadra figura anche Andrea Martena che darà volto ai 35enni del paese mentre Pier Antonio Galbusera, consigliere uscente di opposizione, rappresenta l’anello di congiunzione tra la minoranza uscente di Uniti per Olgiate e il nuovo gruppo Olgiate Cambia Passo.

I volti di tutti i candidati verranno ufficialmente presentati alla cittadinanza domani, venerdì 3 settembre, durante un incontro pubblico programmato alle 21 in sala civica. “Siamo pronti per una campagna elettorale serie e motivata, convinti che Olgiate meriti davvero un cambio di passo. Una delle nostre idee è quella di istituire, in caso di vittoria, i consigli di frazione in modo da raccogliere con puntualità e sistematicità le istanze dei territori che compongono Olgiate responsabilizzando anche i cittadini”.