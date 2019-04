E’ candidato come capolista per la circoscrizione nord ovest per la lista Siamo europei

L’incontro, promosso dal circolo Pd di Merate, segue il primo appuntamento con l’ex ministro Calenda

MERATE – Giuliano Pisapia ospite a Merate martedì 30 aprile. L’iniziativa porta la firma del circolo del Pd che, dopo l’incontro con l’ex ministro Carlo Calenda, ha invitato in città un altro candidato di spicco alle imminenti elezioni europee. Avvocato, già sindaco di Milano, Pisapia è oggi candidato come capolista per la circoscrizione nord-ovest per la lista europea del Partito Democratico – Siamo Europei. L’appuntamento è alle 21 all’auditorium Giusi Spezzaferri.

Moderano Pelle e Del Boca

La serata sarà moderata da Giovanni Pelle, tesoriere e addetto stampa del Partito Democratico Merate e Gino del Boca, segretario del Partito Democratico di Merate. Puntualizzano gli organizzatori: “Il volto più importante della campagna europea per la nostra circoscrizione sarà ospite nella nostra cittadina per confrontarsi su una nuova Europa. Un’Europa diversa e innovativa, più plurale e più esecutiva, più democratica e più unita. E’ fondamentale capire che solo credendo nel sogno europeo e solo concretizzando gli stati uniti d’Europa, l’Italia può ritornare ad essere grande e potrà riconquistarsi lo spazio che merita a livello mondiale”.