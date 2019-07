I sindaci neo eletti in Regione per incontrare il presidente Fontana

Incontro oggi, martedì, a Palazzo Lombardia per i sindaci neo eletti il 26 maggio scorso

Il presidente Fontana ha voluto ribadire la vicinanza della Regione ai primi cittadini auspicando un’accelerazione del processo di autonomia

MILANO – Neo sindaci riuniti oggi, martedì, a Palazzo Lombardia per incontrare il presidente Attilio Fontana. Il governatore lombardo ha voluto infatti incontrare i sindaci eletti sul territorio a seguito delle elezioni dello scorso 26 maggio per rivolgere loro di persona gli auguri per lo svolgimento dell’alto incarico ricevuto.

Un augurio, esteso chiaramente anche alla Giunta e a tutti i consiglieri comunali eletti, a cui si è unito anche il sindaco di Lecco Virginio Brivio, presente all’appuntamento in qualità di responsabile regionale dell’Anci, l’associazione nazionale comuni italiani.

Tanti i sindaci del nostro territorio presenti, a partire da quello di Merate Massimo Panzeri, che commenta: “Oltre a congratularsi con noi, Fontana ha espresso l’auspicio che il processo di autonomia regionale possa velocizzarsi. Un’accelerazione che andrebbe a beneficio dei Comuni virtuosi, come sono appunto quelli lombardi”.

Il governatore ha parlato dell’incontro odierno come di un primo momento per esprimere e far sentire la vicinanza della Regione a tutti i sindaci, impegnati in prima linea sul territorio. Non solo, ma ha colto anche l’occasione per ricordare agli uomini e alle donne presenti con indosso la fascia tricolore il compito di improntare la propria legislatura nel segno della disponibilità al dialogo e della passione civile.