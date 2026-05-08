Il “Campo largo” si riunisce a Osnago: focus su lavoro, casa, viabilità e infrastrutture

L’incontro si è tenuto mercoledì 6 maggio a Spazio Aperto

“L’obiettivo per i prossimi mesi è elaborare proposte concrete e condivise su cui cominciare a ragionare nel nostro territorio”

OSNAGO – Piano casa e consumo di suolo, lavoro e formazione e la nota dolentissima, resa ancora più acuta dai problemi causati dalla chiusura del ponte di Brivio, delle infrastrutture e della viabilità: sono i temi su cui si sono accesi i riflettori mercoledì scorso, 6 maggio, durante l’incontro “Campo Largo – Prepariamo il futuro!”, ospitato a Spazio Aperto.

La serata, promossa per consolidare l’area progressista e civica nel Meratese, è stata organizzata da Francesco Cattaneo, segretario del Circolo PD di Osnago, Cernusco, Lomagna e Montevecchia insieme a Maria Grazia Caglio, componente della segreteria provinciale di Alleanza Verdi Sinistra (AVS), facendo seguito a un primo incontro, promosso a gennaio, per costruire un percorso di partecipazione e confronto per affrontare in modo concreto le principali sfide del territorio.

A intervenire, oltre ai referenti promotori, sono stati Francesco Falsetto (AVS), Mario Levati (PSI), Enrico Panzacchi (Italia Viva), il consigliere di minoranza di Olgiate Molgora Pierantonio Galbusera e altri attuali o ex amministratori locali, insieme a numerosi cittadini.

La serata si è aperta con un “gioco” rompighiaccio che ha visto i cittadini protagonisti attivi. I presenti sono stati invitati a collocare i simboli di varie forze politiche su tre cartelloni tematici, provando a indovinare le posizioni dei vari partiti. Un esercizio prezioso che ha permesso di delineare il “sentito” del pubblico, mostrando in modo spontaneo come l’identità delle forze politiche venga percepita dagli elettori.

Dopodiché la discussione si è spostata sui temi “caldi” del Meratese, affrontando la questione del piano casa e consumo di suolo, del lavoro e della formazione, sottolineando come le aziende spesso faticano a trovare personale e delle infrastrutture e della viabilità, parlando anche della situazione delicata degli attraversamenti dell’Adda, da Brivio a Paderno.

“L’obiettivo per i prossimi mesi è quello di elaborare proposte concrete e condivise su cui cominciare a ragionare nel nostro territorio – concludono gli organizzatori -. Come emerso da un puntuale intervento che ha portato all’attenzione un tema a cui spesso non si pensa, le scelte politiche e le grandi opere non hanno solo un costo economico, ma comportano un “costo” morale e sociale capace di incidere profondamente sulla qualità della vita delle persone e sulla coesione delle comunità locali. Questo aspetto spesso non viene preso in considerazione perché nelle scelte politiche tende sempre a prevalere l’aspetto economico e questo lo possiamo vedere nella proposta che è stata fatta al territorio riguardo al progetto del ponte di Paderno”.

Da qui la conclusione: “Da Osnago arriva dunque una conferma evidente: la costruzione di un’alternativa passa necessariamente dall’ascolto costante e del territorio. L’auspicio e l’impegno comune sono quelli di far diventare questi tavoli di confronto un appuntamento regolare per i cittadini del Meratese”.