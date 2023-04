Il Pd Merate sceglie il 1° maggio per il lancio del sondaggio # una sanità per tutti

Il Pd Merate interviene sulla festa dei lavoratori, correlandola all’esigenza di una sanità per tutti

“Scegliamo il 1° maggio per il lancio del questionario perché una sanità pubblica ed efficiente è uno dei fondamentali diritti dei lavoratori”

MERATE – Ribadire l’importanza di un lavoro equo e moderno per tutti, cogliendo l’occasione del 1° maggio per lanciare il sondaggio #una sanità per tutti rivolta ai cittadini del Meratese. E’ la posizione del Pd Merate che in occasione della festa dei lavoratori vuole ricordare “come il lavoro, uno dei punti fondanti della nostra Repubblica, debba essere punto strategico per ogni cittadino, per lo sviluppo della società, l’armonia e il benessere di tutti”.

Rimarcando le grandi incertezze dell’attuale periodo storico, contrassegnato anche da nuovi orizzonti tecnologici (“dobbiamo saper cogliere come paese, più che avere “paura”, le grandi opportunità che possono scaturire”), il circolo Pd presieduto da Mattia Salvioni non risparmia critiche all’attuale Governo: “Seguiamo con attenzione le proposte che si stanno delineando dal Governo sul lavoro e che riteniamo non vadano nella giusta direzione (si stanno proponendo azioni che stimolano ancora di più la precarietà del lavoro, l’utilizzo esteso di forme di voucher e apprendistato). Come PD chiediamo riforme e azioni che vadano verso: un lavoro equo per tutti, una lotta al precariato con salari allineati al resto dei paesi europei e non solo, che stimolino una collaborazione tra lavoratori e imprenditori perché oggi, nel 2023, abbiamo bisogno che tutti, insieme, affrontiamo le sfide globali. Riteniamo che debbano essere sviluppate riforme che siano da volano per una riqualificazione dei lavoratori verso le nuove tecnologie, che sviluppano una stretta alleanza tra scuola, impresa, enti di ricerca con un respiro internazionale e che al contempo, consentano la crescita nel nostro paese di centri di eccellenza per fermare la “fuga di cervelli” piaga del nostro tempo per le giovani generazioni”.

Proprio in occasione del 1° maggio, verrà lanciato online il questionario #la salute per tutti 2023 che dà avvio della campagna di ascolto e di lavoro per la creazione di un tavolo permanente sulla sanità e l’Ospedale Mandic costituito da professionisti del settore, iscritti e simpatizzanti, rappresentanti delle comunità e delle associazioni, per garantire un costante impegno sui principali temi di salute che interessano la nostra popolazione. “Scegliamo questa data simbolica per il lancio del questionario perché una sanità pubblica ed efficiente è uno dei fondamentali diritti dei lavoratori, sia a tutela dei propri familiari che dei luoghi di lavoro. E’ pertanto naturale l’alleanza dei lavoratori sui principi solidaristici di uguaglianza per la salute”.

Il questionario è consultabile al link https://forms.gle/wmVVhRqK6GpamJGa6