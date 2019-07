Imbersago, le linee programmatiche del neo sindaco Vergani

IMBERSAGO – Dialogo con i cittadini e valorizzazione del volontariato, dell’associazionismo e della partecipazione a tutti i livelli, per contribuire alla crescita del paese. Garanzia di tutti i servizi esistenti e avvio di nuovi, in un quadro di amministrazione trasparente del Comune e compatibilmente con le risorse economiche a disposizione. Attenzione alle politiche culturali e ai bisogni delle persone, puntando a far crescere ancora i capitoli dei servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità in un’ottica di solidarietà e avendo come obiettivo anche la garanzia di una sempre maggiore sicurezza dei cittadini. Ma anche continuo miglioramento degli standard di efficienza del patrimonio comunale e approvazione del nuovo Piano di governo del territorio, ferme restando le linee strategiche del documento di piano in atto. Senza dimenticare la partecipazione popolare, attraverso la positiva esperienza delle consulte, la convocazione di assemblee pubbliche e il potenziamento del sito internet del Comune.

Obiettivi già indicati nel programma elettorale

Sono queste le linee guida presentate dal sindaco Fabio Vergani nel corso del consiglio comunale che si è riunito settimana scorsa. “Come ho avuto più volte modo di rimarcare il documento in discussione ricalca integralmente il programma elettorale della lista che rappresentiamo, alla quale gli elettori hanno affidato in modo massiccio con il loro voto il mandato di governare il paese nel quinquennio 2019-2024. Per quanto mi riguarda, si tratta di una bussola che non intendo assolutamente abbandonare e che anzi rappresenta la prima ragione per guidare la nostra amministrazione comunale”. Vergani ha aggiunto: “I nostri valori di riferimento sono il profondo credo democratico, la centralità della persona umana, l’affermazione dei principi di solidarietà e pari opportunità, la tutela delle risorse ambientali e la ricerca del bene comune”.

Il nostro stile è avere i piedi per terra

Il primo cittadino ha altresì difeso la modalità operandi del gruppo di Insieme per Imbersago. “Negli anni trascorsi in quest’aula, in fase di approvazione di bilancio ho sentito più volte dire che mancavamo di prospettiva, di progettualità ad ampio respiro, che sostanzialmente non gettavamo il cuore oltre l’ostacolo dei continui tagli ai trasferimenti, del patto di stabilità, dei vincoli di bilancio. Io invece rivendico con determinazione lo stile premiante che ci ha caratterizzati in passato e che continuerà a caratterizzarci in futuro: piedi per terra, concretezza e consapevolezza che i soldi dei nostri cittadini sono cosa seria e i bilanci comunali non sono il libro dei sogni. Imbersago continuerà ad essere un Comune virtuoso”.