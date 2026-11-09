Impianto DAS a Merate, Prospettive chiede conto dei risultati: “Ha migliorato davvero la copertura?”

Interrogazione del gruppo di minoranza Prospettive per Merate

172mila euro per il segnale telefonico: l’opposizione chiede conto dei risultati

MERATE – Che risultati ha prodotto l’impianto DAS (Distributed Antenna System) realizzato dal Comune per migliorare la copertura della telefonia mobile nelle vie centrali? A chiederlo è il gruppo consiliare Prospettive per Merate, che ha presentato un’interrogazione al sindaco e alla Giunta per fare il punto sull’intervento, finanziato con una spesa prevista di 172mila euro.

L’opera era stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione del 17 novembre 2025 e aveva l’obiettivo di potenziare la qualità dei servizi di telefonia mobile nelle strade del centro cittadino. Ora i consiglieri Massimo Panzeri, Paola Panzeri e Alfredo Casaletto chiedono di conoscere lo stato effettivo dei lavori e, soprattutto, l’efficacia dell’impianto una volta entrato in funzione.

Nell’interrogazione vengono posti dieci quesiti all’Amministrazione. In primo luogo, si chiede se l’intervento sia stato formalmente ultimato, se l’impianto sia pienamente operativo e se siano stati effettuati tutti i collaudi e le verifiche tecniche previste, con i relativi esiti.

Il gruppo consiliare vuole inoltre conoscere quali risultati siano stati raggiunti in termini di copertura, intensità e stabilità del segnale, qualità delle chiamate e connessione dati. Tra le informazioni richieste figurano anche l’elenco delle vie e delle aree effettivamente servite, gli operatori telefonici collegati all’impianto e l’eventuale disponibilità di misurazioni comparative tra la situazione precedente e quella successiva all’attivazione.

Un altro aspetto riguarda i riscontri ricevuti dopo la realizzazione dell’opera: Prospettive per Merate domanda infatti se siano arrivate segnalazioni o reclami da parte di cittadini, commercianti e operatori economici.

Infine, l’interrogazione punta a fare chiarezza anche sul quadro economico, chiedendo di conoscere la spesa effettivamente sostenuta rispetto ai 172mila euro inizialmente previsti, gli eventuali costi futuri di gestione e manutenzione e le responsabilità per la loro copertura.

“A fronte di un investimento pubblico di tale entità è doveroso fornire al Consiglio comunale e alla cittadinanza un quadro chiaro e documentato dello stato dell’opera e della sua effettiva utilità”, concludono i consiglieri di opposizione.