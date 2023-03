In distribuzione “Dialogando”, il giornalino di Olgiate cambia passo

Dopo il gazebo di sabato scorso, i consiglieri di Olgiate cambia passo danno appuntamento a giovedì in sala consiliare

OLGIATE – S’intitola “Dialogando” ed il giornalino realizzato dal gruppo di minoranza Olgiate cambia passo per aggiornare gli olgiatesi sulle notizie più attuali della vita comunitaria accendendo i riflettori su temi come scuola, viabilità, salute, verde, lavori pubblici, centro e frazioni.

Sette corpose pagine dove vengono messi in luce anche i temi irrisolti di Olgiate, dalla casa della comunità, ribattezzata casa fantasma, visto la mancata attivazione di molti servizi, alla vasca di laminazione promesse alla rigenerazione del centro ancora ferma.

Dopo aver distribuito porta a porta il giornalino, i consiglieri di opposizione, capitanati da Stefano Golfari, hanno anche promosso un gazebo sabato scorso in piazza della Stazione raccogliendo di persona stimoli e suggerimenti dei cittadini. Giovedì sera è in programma infine una presentazione in sala consiliare alle 21.

“Il nostro intento è quello di stimolare un confronto aperto e democratico con gli olgiatesi su quelle che dal nostro punto di vista sono le criticità di quanto realizzato e (soprattutto) non realizzato dall’amministrazione comunale” puntualizzano dal gruppo consiliare di Olgiate Cambia Passo.

PER LEGGERE DIALOGANDO CLICCA QUI