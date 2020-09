In tanti alla presentazione di Progetto Calco. Viabilità, Pgt e biblioteca nell’agenda di Motta

Giovedì sera ad Arlate la presentazione della lista Progetto Calco, espressione della maggioranza uscente

Il candidato sindaco Stefano Motta: “Una lista giovane e volenterosa. Nessuna opera faraonica, ma progetti concreti e utili per i cittadini”

CALCO – Sessanta posti a sedere al coperto riempiti prima dell’inizio della sera, tanto che, in base alle indicazioni fornite dalla Prefettura, è stato necessario allestire, in fetta e furia, le sedie nell’area esterna del polo culturale di Arlate dando così la possibilità a tutti di partecipare mantenendo le distanze antiCovid.

Sono stati numerosi i calchesi che ieri sera, giovedì, hanno voluto prendere parte alla serata di presentazione di Progetto Calco, la lista a sostegno del sindaco uscente Stefano Motta. 53 anni, sposato, padre di tre figli, avvocato, Motta è un volto noto del panorama politico locale, come ha ammesso lui stesso: “Ormai è da 20 anni che sono impegnato in amministrazione prima a Brivio dove sono stato sindaco per due mandati e consigliere di minoranza per 5 anni e ora a Calco, dove ho indossato la fascia tricolore in questo ultimo lustro. Brivio e Calco sono due realtà imparagonabili perché il tessuto sociale è diverso” ha aggiunto andando subito nel vivo delle priorità contenute nel programma elettorale diffuso ieri ai cittadini presenti.

Il nodo della viabilità

“La viabilità rappresenta un vero cruccio di Calco e paga una situazione cronica che si è trascinata negli altri. Oltre ai casi eclatanti della curva di Sport, Boffalora e via Ghislanzoni, ci sono anche tante piccole situazione difficili che vogliamo affrontare. Non solo ma dovremo trovare il modo per ridurre la velocità sulle strade provinciali”. Un discorso, quello della viabilità e della sicurezza, intrecciato al Pgt che andrà rifatto, visto che l’attuale è stato prorogato. “L’obiettivo è un piano a impatto zero. Che non significa bloccare tutto, ma riequilibrare le volumetrie andando a modificare, non so ancora come, quegli interventi molto impattanti programmati nei decenni precedenti e non ancora effettuati”. Il sogno è anche quello di riuscire a creare un corridoio ecologico tra parco Adda Nord e Plis del Monte di Brianza andando a conferire nel Parco del Curone alcune aree verdi del paese.

Una squadra giovane

Motta ha poi voluto sottolineare la forte presenza di giovani in squadra con cinque ragazzi sotto i trentanni. “Va riconosciuto il loro atto di coraggio per affrontare un impegno lungo cinque anni”.

Parlando degli obiettivi di mandato, il candidato sindaco ha parlato della biblioteca, trasferita da pochissimo in alcuni locali della parrocchia per ricavare nuove aule per la scuola. “Anche in futuro vogliamo che quegli spazi restino per la scuola che li potrà utilizzare per laboratori. Vorremmo infatti costruire una biblioteca che sia nuova anche come concezione oltre che materiali nell’area in fondo al parcheggio realizzato in via Italia davanti alle scuole. E’ il nostro obiettivo di mandato”.

Progetti e problemi

Passando quindi ad aspetti più concreti, Motta ha ribadito l’urgenza di trovare soluzioni per risolvere gli allagamenti diventati ormai cronici in alcuni punti del paese con le ultime bombe d’acqua. Da risolvere in particolar i tre punti critici del cimitero di Arlate, di via Europa all’innesto con via Italia e di via Trieste.

Tra le promesse anche un’area cani in località Cornello, la sfida di mantenere istruzione e servizi sociali ai livelli attuali già molto alti e la volontà di rilanciare la cultura, spronando i calchesi a uscire di più di casa. “Puntiamo sulla biblioteca e sulla collaborazione con il comitato genitori per arrivare al sogno di una scuola aperta anche al pomeriggio.

I dodici candidati

Spazio quindi alle presentazione dei singoli candidati consiglieri, in rigoroso ordine alfabetico. Da Filippo Maria Anghilieri, 28 anni, medico ortopedico al Galeazzi a Milano a Roberta Brambilla, mamma 48enne di 4 figli, impegnata fino allo scorso anno nel Comitato Gemellaggi, passando per Antonella Casati, 58 anni, da poco in pensione e desiderosa di restituire alla sua comunità tempo ed energie e Giovanni Chiaffarelli, 59 anni, esperto di informatica, nonché capogruppo uscente al suo terzo appuntamento con il voto.

Assente per motivi di lavoro Mauro Galbusera, ingegnere 34 anni, già assessore con incarichi fino a pochi anni fa anche in Provincia. Ha detto sì a Progetto Calco anche la giovanissima ed emozionatissima Barbara Magni, perito agrario di 20 anni, Luca Panzeri, più anziano di lei solo di un anno. Confermata anche la presenza di Pietro Pozzoni, per tutti Gigi, tecnico comunale a Olgiate ora in pensione, definito il decano del gruppo. Tra le new entry ci sono Ilaria Ravasi, 24 anni, impegnata nel comitato gemellaggi e volontaria tutto fare durante l’emergenza Covid, Matteo Redaelli, 31 anni e Stefano Riva, 25 anni, il volto tecnico della pagina Fb Virus Comune. Infine, tra le conferme, Maria Suraci, 46 anni, insegnante alla scuola primaria, volto noto di molte iniziative culturali del paese.

La questione di Boffalora

Tra le domande del pubblico, non poteva non esserci una riguardante la sistemazione della viabilità a Boffalora. Motta ha ricordato i passaggi fin qui effettuati per cercare di risolvere la questione della pericolosità della curva di Sport e l’accordo con la Provincia per realizzare una bretellina per permettere ai residenti di Boffalora di uscire di casa senza utilizzare la strada consortile sterrata attualmente “in funzione”. “Abbiamo fatto anche una modifica al Pgt per procedere in quel senso. So che i residenti delle tre abitazioni interessate all’esproprio non sono d’accordo, ma il percorso intrapreso è quello” la risposta di Motta che ha chiuso la serata con un appello al voto.

