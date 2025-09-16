Infortunio al cantiere del polo del soccorso: interrogazione d Prospettive per Merate

Il gruppo di minoranza guidato dall’ex sindaco Massimo Panzeri chiede lumi su quanto avvenuto lunedì in via Degli Alpini

Nell’interrogazione si chiedono informazioni sulla dinamica del sinistro e sul rispetto delle regole di sicurezza

MERATE – Informazioni sul rispetto delle normative di sicurezza e sui ritardi dei lavori: il gruppo di minoranza Prospettive per Merate chiede lumi al sindaco Mattia Salvioni e all’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Muzio a seguito dell’infortunio sul lavoro avvenuto ieri, lunedì, all’interno del cantiere per la realizzazione del nuovo polo del soccorso con l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco e la creazione della sede della Protezione civile per ospitare, in caso di emergenze, l’unità di crisi.

Un operaio di 38 anni ha infatti riportato un serio trauma cranico a seguito di una caduta, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei funzionari di Ats Brianza e degli agenti della Polizia locale. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco dove è attualmente ricoverato.

Un brutto incidente che ha acceso inevitabilmente i riflettori sul tema della sicurezza sul posto di lavoro. Nell’interrogazione, presentata dalla minoranza, si chiede di rendere note “la dinamica e le cause del grave infortunio occorso al lavoratore”, oltre di sapere se “il lavoratore fosse regolarmente assunto e legittimamente presente sul cantiere”. Una richiesta che va di pari passo con quella di conoscere se all’interno del cantiere fossero rispettate tutte le prescrizioni del decreto legislativo 81/2008 atte a garantire la salute e la tutela dell’integrità fisica dei lavoratori e, conseguentemente, siano state adottate tutte le misure e i mezzi di protezione a tal fine necessari”.

Richieste integrate con quella di sapere se il cantiere sia stato posto sotto sequestro e se sia stato stimato il ritardo in ordine alla fine lavori.

Della questione si parlerà nel corso del prossimo consiglio comunale.