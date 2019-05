La lista Imbersago in più si presenta: “Con noi una marcia in più”

In tanti alla presentazione della lista guidata da Rosana Marisa Mauro: “Siamo una bella squadra”

Il gruppo vuole provare a dare una scossa a Imbersago: “Non basta solo conservare quello che c’è”

IMBERSAGO – L’obiettivo è chiaro e manifesto già dal nome, Imbersago in più. Ed è proprio quel valore aggiunto che è stato prima spiegato e poi apprezzato dal pubblico che martedì sera ha riempito la mediateca comunale per partecipare alla presentazione della lista Imbersago in più. Uscito alla scoperto quasi all’ultimo, quando il Comune sembrava fosse addirittura destinato a delle elezioni bulgare (ipotesi poi smentita dalla presenza di ben tre formazioni – Imbersago per tutti Zamperini sindaco e Insieme per Imbersago con Vergani sindaco – in un centro sotto i 3mila abitanti), il gruppo propone come candidato sindaco Rosana Marisa Mauro, consigliere comunale uscente di Imbersago 14.

In prima linea come candidato sindaco

Terminata l’esperienza di questo schieramento, capitanato da Giovanna Riva, Mauro, classe 1965, argentina di origine, ha deciso di scendere nuovamente in campo presentandosi come candidata alla fascia tricolore. “E’ la prima esperienza che mi vede in campo così in prima linea – racconta con entusiasmo – . Non nascondo che all’inizio avevo un certo timore, ma devo dire che cammin facendo le persone stanno sempre più apprezzando e condividendo la nostra proposta”.

“Vogliamo rappresentare per Imbersago una marcia in più”

In mediateca l’altra sera tutti i volti che animano Imbersago in più si sono presentati: “Siamo una squadra competente e motivata, in cui ognuno ha maturato esperienze diverse e complementari. Il nostro progetto parte dal presupposto che a Imbersago possa essere fatto qualcosa in più senza andare a stravolgere nulla di quello che finora è stato realizzato”.

Comunque andranno le cose alle urne il prossimo 26 maggio, Mauro è già convinta di una cosa. “Abbiamo già raggiunto una prima vittoria raccogliendo così tanto seguito e consenso su un progetto, il nostro, che vuole accogliere e diventare collettivo. Il nostro stile ha già lasciato il segno e devo dire che i risultati sono già superiori alle aspettative”.

“L’obiettivo amministrativo non può essere solo conservare quello che c’è”

Tanti i punti che costellano il programma: dall’ambiente allo sviluppo sostenibile, passando per il sociale e l’inclusione di chi ha più bisogno. Senza dimenticare la necessità di ampliare lo sguardo e iniziare a ragionare in un’ottica sovracomunale, in primis su temi come l’assistenza socio sanitaria e il trasporto pubblico locale.

“Siamo partiti in sordina e ci siamo presentati con umiltà. Un atteggiamento che è e sarà la nostra forza, pur sapendo di essere una squadra che ha le capacità per amministrare bene Imbersago”. Residente ad Imbersago dal 1987, cittadina italiana dal 1991, Mauro è altrettanto convinta che “un domani, qualora dovessimo anche sedere in minoranza, il nostro impegno sarà quello di portare avanti le nostre idee e dettare l’agenda. Saremo presenti sul territorio e faremo di tutto affinché Imbersago abbia qualcosa in più rispetto alla mera conservazione dell’esistente. Vogliamo essere una marcia in più e lo saremo”.