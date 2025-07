La Lumbard Fest si sposta a Imbersago: ospite d’onore Matteo Salvini

La Lumbard fest, giunta alla 28esima edizione, è in programma nel fine settimana a Imbersago

Il Ministro Matteo Salvini è atteso sabato 19 luglio

IMBERSAGO – E’ tutto pronto per la 28esima Lumbard Fest, manifestazione promossa come da tradizione dalla sezione Lega Lombarda Salvini Premier di Missaglia, in collaborazione con la segreteria provinciale di Lecco e con le sezioni di Merate, Barzanò e Lomagna.

Dopo molte edizioni svolte a Barzago, la kermesse si sposterà nell’area polifunzionale di Imbersago lungo le rive dell’Adda con un ricco programma di iniziative e proposte per tutto il prossimo fine settimana.

A partire dalle 19.30 di venerdì 18 luglio si potranno degustare eccellenti piatti tipici della cucina lombarda e non solo, in compagnia di orchestre di ballo liscio e di Dl, mentre domenica 20, dalle 9.30 alle 11.30, si svolgerà la Lumbard dog, sfilata dedicata a cani di razza e meticci, al termine della quale è previsto anche il pranzo domenicale, novità dell’edizione 2025 della festa.

Ad impreziosire ulteriormente la manifestazione l’ormai consueta collaborazione con la Lega Giovani di Lecco con una serata a tema, quella di venerdì 18, e un gazebo per la vendita di gadget.

Ogni sera la festa vedrà la partecipazione di ospiti politici. Il 18 sono previsti i saluti del responsabile organizzativo Alberto Spreafico, del segretario provinciale Daniele Butti e del coordinatore Lega Giovani Lecco Andrea Bettega con l’intervento del sottosegretario regionale Mauro Piazza e del sottosegretario agli Interni Nicola Molteni.

Ospite d’eccezione sabato 19 il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini con al suo fianco il ministro Alessandra Locatelli e gli onorevoli Eugenio Zoffili, Fabrizo Cecchetti e Luca Toccalini.

Domenica 20 infine, sarà presente l’eurodeputata Silvia Sardone insieme all’onorevole Andrea Crippa, al capogruppo in Regione Lombardia Alessandro Corbetta e al segretario Lega Lombarda Massimiliano Romeo.