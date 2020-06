La replica dei PD di Merate : “Le farneticazioni della Lega su ReteSalute”

MERATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota del PD di Merate all’intervento della Lega su Retesalute:

“Leggiamo farneticanti ricostruzioni che peraltro non ci meravigliano, del segretario della Lega di Merate su ReteSalute. Nel tentativo di far ricadere sul PD come partito la situazione economico finanziaria dell’Azienda Speciale dimentica la storia e dimentica ruoli e compiti, riducendo il tutto, come d’abitudine, ad una vuota diatriba da bar sport dove il tifo ha la meglio.

ReteSalute è stata creata nel 2005 quando il PD non era neppure nato tanto che poi alcuni esponenti dei partiti di allora si sono allocati in altre formazioni politiche (ivi compresa la Lega);

i vari CdA sono stati nominati all’unanimità dalla Assemblea dei Sindaci presiedute, sino ad oggi, dai Sindaci pro-tempore di Merate, tranne che per la prima assegnata al Sindaco di Airuno;

i vari Presidenti dell’Assemblea da Robbiani sino a Panzeri avrebbero dovuto (!?) controllare bilanci, programmazione dei servizi, verifica della loro congruità;

non ci pare che chi ne aveva il dovere, la responsabilità e il potere l’abbia fatto, consigli comunali compresi.

Noi, come partito, non ci permettiamo di intervenire per dare patenti di professionalità a questo o quel CdA, a questo o a quel professionista, né di dire oggi quale debba essere la soluzione migliore perché compete – appunto – a chi la deve assumere e deve averne la competenza.

Vogliamo però sottolineare come il progetto proposto oggi dalla Lega sia lo stesso varato allora dalle amministrazioni comunali del meratese e che il PD di Merate vuole continuare a sostenere nella convinzione che sociale e sanità non debbano essere privatizzate o delegate ad enti che per scopo hanno la ricerca degli utili.

Le dichiarazioni della Lega ci sembrano più il tentativo di “buttarla” in politica per rivalersi sul PD di Merate reo di “lesa maestà” nei confronti del Sindaco Panzeri per alcune sue uscite “leggere” in epoca quarantena CoVid piuttosto che la ricerca di soluzioni lineari e praticabili per l’azienda speciale ReteSalute e per i suoi dipendenti.

Ci aspettiamo un Consiglio Comunale in cui vengano mostrate le evidenze contabili e di bilancio in modo che eletti e popolazione ne possano prendere atto al di là di ogni appartenenza politica. Invitiamo tutti, se a conoscenza di atti penalmente rilevanti, a darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria con una denuncia circostanziata”.

PD Merate

LEGGI ANCHE