La Valletta 2020: ecco la squadra in corsa alle elezioni con Marco Panzeri

Ufficializzata la lista in corsa con Marco Panzeri sindaco

“Per amministrare bene servono almeno tre cose: un gruppo affiatato, grande competenza e una chiara concezione del bene comune”

LA VALLETTA – Si chiama La Valletta 2020 ed è formata da dodici consiglieri. Stiamo parlando della lista (la prima e finora unica presentata) capitanata da Marco Panzeri, ufficialmente in corsa per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre nel Comune di La Valletta Brianza.

Dopo la presentazione del candidato sindaco, avvenuta qualche settimana fa al quartier generale dell’Ars, il percorso di creazione del gruppo civico si è concluso ieri sera, lunedì, con la raccolta delle firme dei cittadini e la sottoscrizione delle dichiarazione di candidatura da parte di Panzeri e dei dodici consiglieri che saranno al suo fianco.

Si tratta di Ambra Biella, Mauro Brivio, Raffaele Cesana, Dario Colombo, Roberto Fustella, Stefano Nova, Lino Panzeri, Samuele Panzeri, Michela Perego, Romeo Ripamonti, Maurizio Sala e Peter Sironi.

Già sindaco di Rovagnate dal 2002 al 2012, Panzeri ha deciso di scendere nuovamente in campo insieme a una squadra nuova, in cui sono confluite anime diverse. “Nei prossimi giorni metteremo a punto il Programma Amministrativo 2020 – 2025 che, partendo dal confronto con le realtà associative di La Valletta, è la sintesi della discussione che il nostro gruppo ha portato avanti negli ultimi mesi. È un programma coi piedi saldamente piantati per terra, è la nostra linea guida ed in caso di vittoria elettorale sarà il patto che ci vincolerà con la comunità. Siamo però convinti che per amministrare bene un Comune non siano sufficienti buona volontà e buone intenzioni, ma occorrano almeno altre tre cose: un gruppo affiatato di amministratori che sappiano fare squadra, grande competenza e una chiara concezione del bene comune. La competenza e la capacità di fare squadra sono sempre al servizio del bene comune, che riguarda il bene del singolo e il bene della comunità, in una interdipendenza indispensabile per lo sviluppo umano e sociale del paese. E se sta bene il paese, sta bene anche il singolo cittadino”.

Il gruppo La Valletta 2020 parte da una certezza: “Siamo convinti, e per questo ci impegneremo, che lo sviluppo del paese richieda quel progressivo tendere al meglio, che esigerà intelligenza lungimirante nelle scelte da fare, tenendo conto delle identità dei paesi che hanno fondato il Comune di La Valletta Brianza, ma evitando ogni forma di campanilismo che, inevitabilmente, potrà incidere negativamente sul comune e sulla comunità a cui importa non tanto la provenienza o la residenza di ciascun cittadino, ma che questo possa usufruire dei servizi pubblici nel migliore dei modi”.

Un riferimento, quello a due Comuni – Perego e Rovagnate uniti da 5 anni in un’unica realtà amministrativa – già sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione, a cui segue un’ultima considerazione: “Razionalizzare per noi non significa eliminare servizi per avere meno spese, creando così disagi ai cittadini, ma, attenendoci al significato più vero del termine, significa usare la ragione, ovvero intelligenza e lungimiranza, per trovare le migliori soluzioni per il bene del paese e, quindi, per il bene dei singoli cittadini”.

Come dicevamo, al momento, la lista La Valletta 2020 risulta essere l’unica in campo. I consiglieri dell’attuale maggioranza, guidata dal sindaco Roberta Trabucchi, hanno deciso infatti di ritirarsi a vita privata. Sul fronte del centro destra, va segnalato il tentativo, portato avanti dal consigliere regionale Antonello Formenti, già sindaco di Castello Brianza, di costituire una lista di opposizione a quella di Marco Panzeri. Al momento però il progetto risulterebbe in una fase di stallo, stante il rifiuto, motivato per ragioni di lavoro, di una persona individuata come possibile candidato sindaco. L’intenzione delle forze, riconducibili al centro destra, è comunque quella di non lasciare niente di intentato per presentare un’alternativa agli elettori chiamati al voto il 20 e 21 settembre.

