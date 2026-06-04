La Valletta Brianza, nominata la Giunta Valli: Trabucchi vice sindaca

Il Consiglio comunale di insediamento si terrà venerdì 12 giugno

In Giunta al fianco del neo sindaco Alberto Valli, l’ex sindaca Roberta Trabucchi e Manuel Rocca

LA VALLETTA BRIANZA – Roberta Trabucchi vice sindaca e Manuel Rocca assessore al Bilancio. E’ stata nominata nelle scorse ore la Giunta guidata dal sindaco Alberto Valli, fresco vincitore delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

A poco più di una settimana dall’esito delle urne, il nuovo primo cittadino ha definito chi sarà al suo fianco nel prossimo quinquennio attribuendo delle specifiche deleghe, puntando sull’esperienza di Roberta Trabucchi, che ha già svolto il ruolo di sindaco e la professionalità di Manuel Rocca, ha deciso di mettere a disposizione le competenze di avvocato e funzionario nella pubblica amministrazione, per sostenere il progetto di partecipazione lanciato da Valli.

“L’obiettivo è attribuire a ogni singolo consigliere eletto un compito preciso, puntando al coinvolgimento e alla formazione dei nostri due consiglieri under 25” commenta Valli che, in questi primi giorni, ha avuto modo di confrontarsi con gli uffici e capire quali saranno i primi argomenti da trattare.

“Ci sono tante questioni aperte, alcune delle quali evidenziano delle criticità inaspettate. Mi riferisco alle vicende legate alle rendicontazioni degli interventi finanziati tramite Pnrr e a quelle collegate ai contenzioni in corso con Santa Maria Hoè per via della rescissione dall’Unione. Sono aspetti legali che hanno modalità e tempistiche di svolgimento ormai avviati e in un certo senso autonomi rispetto alla volontà di tornare a parlare con i nostri vicini di casa, come dimostrato anche dalla cerimonia del 2 giugno, svolta finalmente insieme”.

Valli auspica di poter contare anche sulla collaborazione del gruppo di minoranza La Valletta 2026, espressione della lista che ha guidato il paese dal 2020 al 2026, in cui figurano la candidata sindaca Anna Perego, l’ex sindaco Marco Panzeri, l’ex vice Peter Sironi e Gabriele Panzeri.

Un auspicio di cui si potrà aver un primo, per quanto parziale, riscontro in occasione del Consiglio comunale di insediamento che si terrà venerdì 12 giugno nell’antica chiesa di Perego.