La Valletta: ecco la Giunta Panzeri. Sironi vice e spazio a un assessore esterno

Il primo consiglio comunale è convocato per il 7 ottobre alle 21 nell’antica chiesina di Perego

In Giunta entra anche un assessore esterno e avrà come delega l’attuazione del programma

LA VALLETTA – Peter Sironi vice sindaco e un assessore esterno, Anna Maria Perego, che andrà ad affiancare in Giunta gli eletti Ambra Biella e Raffaele Cesana. Il neo sindaco Marco Panzeri ha provveduto a nominare oggi, giovedì 1° ottobre, i componenti della Giunta. Il primo cittadino, già sindaco di Rovagnate dal 2002 al 2012, terrà per sé le deleghe a programmazione, bilancio e tributi, patrimonio, lavori pubblici, viabilità, sicurezza e protezione civile.

Sironi vice sindaco

Indicato come vice l’avvocato Peter Sironi, recordman di preferenze alle elezioni del 20 e 21 settembre. Sironi è stato indicato come commissario per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19, si occuperà di statuto e regolamenti comunali e degli strumenti di partecipazione. Non solo ma avrà la delega permanente a partecipare all’assemblea dei sindaci dell’ambito distrettuale di Merate e del distretto di Lecco e alla conferenza dei sindaci dell’Ats della Brianza.

Ambra Biella si occuperà di ambiente ed ecologia, oltre che di piano di governo del territorio ed edilizia privata. Sarà lei a rappresentare il Comune nell’assemblea dei sindaci dell’Ato della Provincia di Lecco, nel Parco del Curone, in Siela, in Lario Reti Holding e in Servizi Integrati Lambro spa.

Raffaele Cesana si occuperà invece di istruzione, formazione e conciliazione scuola/famiglia/lavoro mentre Anna Maria Perego, nominata come assessore esterno, dovrà vigilare sull’attuazione del programma.

Le deleghe nell’Unione

Nel decreto sono indicate anche le deleghe che gli assessori avranno nell’Unione di Comuni della Valletta. In particolar modo Panzeri sarà il referente per programmazione, bilancio e tributi, patrimonio, lavori pubblici e manutenzioni, comunicazione e informazione, protezione civile e polizia locale. Sironi invece svolgerà un compito anche all’interno dell’Unione occupandosi di servizi sociali, associazionismo e volontariato, sport, politiche giovanili e statuto mentre Biella si occuperà in particolar modo del ciclo integrato dei rifiuti.

Infine, Perego sarà invece la delegata all’attuazione del programma, al personale, biblioteca, cultura e scambi culturali, pari opportunità, attività economiche, agrituristiche, turistiche.

Il primo consiglio comunale il 7

Convocato anche il primo consiglio comunale che si terrà mercoledì 7 ottobre alle 21 presso l’antica chiesa di Perego. In assise siederanno tutti i candidati della lista La Valletta 2020, essendo l’unica squadra che si è presentata alle elezioni del 20 e 21 settembre.